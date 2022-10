24 Ottobre 2022, h. 12:41 EDILIZIA – Il 5 novembre a Padova confronto sul futuro del ‘sistema casa’

Confartigianato Imprese, Anaepa Confartigianato Edilizia, Confartigianato Imprese Veneto hanno organizzato l’evento “Edilizia: mercato, investimenti, nuove sfide”, che si svolgerà a Padova, sabato 5 novembre, dalle ore 10.

L’iniziativa consentirà di fare il punto sul futuro del ‘sistema casa’ in Italia e in Veneto e sulle prospettive dei bonus edilizia in relazione ai nuovi bisogni di imprese e famiglie.

Il confronto partirà proprio dall’analisi degli effetti sulle imprese degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. In Veneto, a fine settembre 2022, sono stati asseverati 37.675 interventi di riqualificazione (il 12,3% del totale nazionale) che hanno mosso investimenti per oltre 5 miliardi di euro (10% del totale). Poiché ogni euro investito nel superbonus genera 1,33 euro di PIL, la regione ha contribuito ad un incremento di PIL pari a 6.65 miliardi di euro.

Verranno poi approfondite le aspettative delle famiglie, con una valutazione sul passaggio dalla domanda di casa a quella di abitare realizzata da Nomisma, fino ad analizzare le potenzialità di valorizzazione del patrimonio pubblico dismesso, con una indagine realizzata da SmartLand su incarico di Confartigianato Imprese Veneto. Questa indagine rappresenta un ambito non osservato e mai analizzato ma che, in un’ottica di economia circolare, potrebbe avere un ruolo importante nel riuso del territorio regionale, soprattutto nel lungo periodo, ovvero oltre l’orizzonte del 2025 che vede l’edilizia concentrata sugli interventi promossi dal Superbonus 110% da un lato e dal PNRR da un altro,

Ai lavori interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia Stefano Crestini, il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto, il Delegato di Confartigianato Imprese Veneto e Vicepresidente di Anaepa Giovanni Lovato, il responsabile dell’Ufficio studi di Confartigianato Enrico Quintavalle, Paola Fabbri del Ministero Economia e Finanza – Dipartimento del Tesoro, l’Assessore alle attività Produttive della Regione Veneto Roberto Marcato. I lavori saranno moderati da Bruno Panieri, direttore Politiche economiche di Confartigianato Imprese.

Leggi il programma dell’evento

Clicca QUI per iscriverti all’evento