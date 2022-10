6 Ottobre 2022, h. 13:48 TOSCANA – Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana presenta il suo Manifesto

I giovani imprenditori di Confartigianato Toscana, al termine di un percorso di incontri ed approfondimenti che si sono svolti nelle sedi territoriali di Confartigianato, hanno elaborato un Manifesto – presentato presso la Presidenza della Regione in una conferenza stampa alla presenza del Presidente nazionale del Movimento Davide Peli – che individua i valori essenziali che gli associati hanno condiviso.

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana coinvolge circa 3.500 imprese gestite da under 40. L’associazione rappresenta le specifiche esigenze dei giovani in materia di sviluppo dell’imprenditorialità e promozione della formazione imprenditoriale, con particolare attenzione alla trasmissione di impresa e all’avvicinamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro.

Tra i valori espressi nel Manifesto: La solidarietà ed il sostegno reciproco, perché Confartigianato pone al centro la persona; La crescita e la concretezza, poiché associarsi significa entrare in una comunità vivace e dinamica con obiettivi chiari; La tradizione e il cambiamento, in quanto il futuro può essere creato solo nella consapevolezza della propria storia.

Questi valori sono alla base delle richieste del Movimento tra le quali: un welfare che aiuti la conciliazione tra la vita lavorativa e quella personale, incentivi all’acquisto dei beni strumentali, alla digitalizzazione, all’economia circolare, finanziamenti per la formazione, aiuti finalizzati alla costituzione e allo sviluppo di imprese giovanili.

“È fondamentale in questo momento sostenere i giovani imprenditori, il loro talento e la loro intraprendenza – dichiara Giancarlo Mannini, presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana -. La pandemia, la guerra e la crisi energetica hanno penalizzato tante imprese giovanili e per questo è importante riflettere sui valori comuni, sulle azioni necessarie a creare un ambiente favorevole al fare impresa e rafforzare le nostre competenze per affrontare i cambiamenti. Il Manifesto che presentiamo è frutto della riflessione di un gruppo rappresentativo delle imprese giovanili della nostra Regione. E’ stato davvero importante incontrarsi, dialogare e riflettere sui problemi che incontriamo, sulle nostre visioni del fare impresa e sulle azioni che riteniamo necessarie per affermare un modello di sviluppo che promuova la crescita personale e imprenditoriale delle giovani generazioni”, conclude Giancarlo Mannini.