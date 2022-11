30 Novembre 2022, h. 13:00 TORINO – Confartigianato Torino celebra le ATP Finals di tennis con una degustazione a Palazzo Madama

In occasione delle ATP Finals 2022 di tennis, Confartigianato Torino ha organizzato una degustazione guidata da parte di una delle eccellenze dell’alimentare associate, la pasticceria Dolci Intuizioni del rinomato Maestro Marco Vacchieri, appena premiato con l’importante riconoscimento delle due torte del Gambero Rosso. L’evento, ospitato lo scorso 16 novembre presso la Sala Juvarra di Palazzo Madama a Torino, si è collocato all’interno del programma di Casa Tennis, una cornice di incontri comprendenti degustazioni, talk e approfondimenti organizzati da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte e Fondazione per la Cultura Torino in occasione delle Nitto ATP Finals di tennis, ospitate a Torino dal 13 al 20 novembre.

Atleti, appassionati di tennis, giornalisti, artisti e turisti provenienti da ogni parte del mondo hanno raggiunto Torino e molti di loro hanno varcato la soglia di Casa Tennis per assistere ai talk e partecipare alle 46 degustazioni guidate svoltesi nella caffetteria Juvarra, che hanno visto la partecipazione di oltre 1.300 persone.

La degustazione organizzata da Confartigianato Torino, intitolata “Dolci creazioni e maestria artigiana in pasticceria“, ha visto proporre al pubblico presente in sala da parte della prestigiosa pasticceria di Rivalta alcune delle sue più famose creazioni, come la meringata (uno dei cavalli di battaglia del Pastry Chef Vacchieri) e alcuni dei suoi deliziosi cioccolatini e biscotti/pasticcini.

La degustazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente di Confartigianato Torino Dino De Santis, del Vice Presidente Giuseppe Falcocchio e dell’ufficio marketing – eventi, che hanno avuto l’occasione di presentare l’Associazione e il ruolo che svolge alle decine di partecipanti in sala. L’evento è stato condotto da Manuela Grippi e ha coinvolto Sergio Arnoldi per la Camera di commercio di Torino.

La settimana delle ATP si è conclusa con il Mercatino Eccellenza Artigiana, organizzato domenica 20 novembre da Confartigianato Torino, in collaborazione con i Maestri del Gusto della Camera di commercio di Torino e con il patrocinio di Turismo Torino.

L’edizione ha raccolto un grande riscontro di pubblico, anche, grazie al rilevante flusso di turisti in città per l’importante evento internazionale.