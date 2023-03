10 Marzo 2023, h. 14:48 LOMBARDIA – Confartigianato Lombardia dona 10mila euro Opera San Francesco per i Poveri

È stato consegnato ufficialmente nella mattinata odierna l’assegno da 10mila euro con la donazione di Confartigianato Imprese Lombardia a Opera San Francesco per i Poveri.

I contributi sono stati raccolti dalla Federazione regionale dell’artigianato in occasione dello scorso Natale, dando forma concreta alla volontà di contribuire all’azione di un soggetto che da oltre 60 anni risponde all’emergenza della povertà.

Il Presidente Eugenio Massetti e il Segretario Generale Carlo Piccinato, i vice Presidenti Giovanni Barzaghi (Milano, Monza e Brianza), Roberto Galli (Como) e Giacinto Giambellini (Bergamo) con Roberta Gagliardi, vice Segretario Generale, hanno incontrato Fra Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco, e coloro che operano nelle Mense, ai Servizi Docce e Guardaroba, al Poliambulatorio, all’Accoglienza e nell’Area Sociale.

“In occasione delle scorse festività natalizie la nostra Federazione ha promosso una raccolta fondi a favore di Opera San Francesco, riconoscendo il grande valore dell’azione che, da anni, Opera svolge a sostegno di un tessuto cittadino segnato da situazioni di disagio – ha spiegato il Presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti – Oggi siamo qui in rappresentanza del Sistema Confartigianato Lombardia, con una donazione da 10mila euro che vuole essere il nostro contributo alla loro opera quotidiana, espressione dei valori ai quali s’ispirano le micro e piccole imprese e gli artigiani e che costituiscono un faro per la nostra Organizzazione a tutti i livelli”.

“Ringrazio Confartigianato Imprese Lombardia per aver scelto Opera San Francesco. È bello vedere come il mondo imprenditoriale sia attento a ciò che accade nel proprio territorio. È solo grazie al concreto supporto di realtà come questa che ogni giorno possiamo aiutare le migliaia di uomini e donne che si rivolgono ai servizi di OSF. E non parlo solo di generose donazioni in denaro, ma anche di tempo, prezioso, attraverso il volontariato aziendale al quale invito tutte le vostre aziende a partecipare. La fiducia che ci avete accordato è il motore che tiene vivo il nostro impegno” ha dichiarato Fra Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco per i Poveri.