14 Aprile 2023, h. 16:26 MECCANICA – Confartigianato pronta per la missione a Hannover Messe

Confartigianato è pronta per la missione ad Hannover Messe, la maggiore manifestazione fieristica europea legata al mondo della meccanica, dell’innovazione e della tecnologia che si svolge dal 17 al 21 aprile 2023 nella città tedesca di Hannover.

La Confederazione sarà presente con 9 aziende, 8 dal Veneto, 1 dal Friuli, 90 mq di spazio dedicato; 6 imprese artigiane venete che forniscono i prodotti food da degustare durante la manifestazione; 3 studentesse dell’istituto Maffioli di Castelfranco Veneto che oltre ad animare l’area collettiva, assisteranno le aziende nel servizio di interpretariato.

Complessivamente alla Fiera di Hannover Esporranno oltre 3000 aziende distribuiti su 15 padiglioni, tra cui i più importanti player al mondo come: Google, Amazon, Salesforce, KUKA, Siemens, e sono attesi quest’anno oltre 110.00 visitatori. Oltre il 50% dei visitatori sono decision maker provenienti dalle più importanti filiere produttive mondiali come per esempio quella dell’automotive, delle costruzioni di macchine e della robotica.

L’Italia è il secondo paese per numero di espositori ad Hannover Messe e sono presenti una decina di collettive italiane, a dimostrare l’interesse che il nostro Oaese ha nei confronti del mercato estero.

Oltre alla presenza fisica, è prevista la creazione di una piattaforma virtuale dove è possibile incontrare anche aziende che, tramite un sistema di appuntamenti, potranno partecipare da remoto.

“L’unione fa la forza e essersi messi assieme ci permette di affrontare una delle manifestazioni più difficili ed importanti- al mondo”. Lo afferma Federico Boin Presidente nazionale e regionale veneto di Confartigianato Meccanica. “E’ in crescita – sottolinea Boin – il numero delle nostre imprese che partecipano alla Fiera e che occuperanno i 90 mq comuni appositamente allestiti per garantire la giusta visibilità a tutti. L’area è organizzata come un grande openspace dove le aziende potranno accogliere i buyers e creare all’interno dello spazio espositivo le opportunità di business. Ad accompagnare le aziende ci saranno tre ragazze dell’istituto Maffioli di Castelfranco che, oltra ad animare l’area ed assistere le aziende per il servizio di traduzione ed interpretariato, ci aiuteranno a faranno degustare i deliziosi piatti che prepareremo grazie ai prodotti artigiani di sei aziende del comparto food che hanno fornito le loro eccellenze. Ci saranno i salumi del Salumificio Bertelli. I formaggi del Caseificio Montegrappa, i grissini del Panificio Ghedina, i distillati della Distilleria mantovani, la pasta fresca del Pastificio Artusi ed i vini della Cantina di Vo’”.

HannoverMesse è anche l’occasione di importanti incontri istituzionali, infatti anche ICE ha un suo spazio espositivo per sottolineare l’importanza del comparto della meccanica in Italia. In particolare allo stand Confartigianato, martedì 18 aprile, verrà ospitato un incontro con aziende della missione di Confartigianato Padova a cui seguirà la visita dell’ambasciatore italiano in Germania.

Le 9 imprese partecipanti

C.M.S. di Tonon Silvano Godega di S. Urbano (TV); Pirollo Danilo Piombino Dese (PD); T.M.G.SRL Val Liona (VI); O.M.L. SRL Castelgomberto (VI); PD Stampi di Pirollo Daniele Piombino Dese (PD); Mauritech SRL Trissino (VI); Adriamoulds Motta di Livenza (TV); Pelfa Group SRL Buja (UD); Elettromeccanica Viotto SRL San Donà di Piave (VE)