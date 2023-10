20 Ottobre 2023, h. 22:25 PESARO – Inaugurata la nuova sede di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

Inaugurazione a Pesaro, in via Bedosti 21, per la nuova sede di Confartigianato. Presenti numerosi sindaci e autorità. Al taglio del nastro e alla benedizione del Vicario vescovile don Marco de Franceschi, sono seguiti gli interventi delle autorità presenti moderate dal giornalista Roberto Fiaccarini.

Dopo il saluto del prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, di Filippo Saltamartini, Vicepresidente Regione Marche e Paolo Mariani, Direttore Generale Confidi Uni.Co., hanno preso la parola, Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Mirco Carloni, Presidente commissione Agricoltura Camera dei Deputati e Matteo Ricci, Sindaco Pesaro.

“Con questa sede vogliamo offrire nuove opportunità per affrontare insieme quelle che sono le complessità del momento e che si dovessero presentare in futuro, oltre che ambienti più confortevoli, ai nostri associati”, hanno spiegato Sabbatini e Pierpaoli annunciando la volontà di investire anche in termine di assunzioni di nuovi collaboratori.

Di lavoro e di supporto alle assunzioni ha parlato il Presidente Granelli in un intervento con cui ha sottolineato come nella delicata situazione attuale, sia necessario senso di responsabilità da parte di tutti. Il Presidente ha anche auspicato l’attuazione del taglio del cuneo fiscale, una valorizzazione del Fondo Centrale di Garanzia e dei Confidi, investimenti nella transizione 4.0 e il rifinanziamento della ‘legge Sabatini’.

Fondamentale è inoltre collaborare e fare rete per dare efficacia ad ogni azione.

“In provincia di Pesaro e Urbino contiamo quasi 3mila imprese associate e 3500 soci Anap e vogliamo essere per loro un punto di riferimento. Vorremmo che questa diventasse una sede viva, dove accogliere e supportare imprese e persone e dove dare concretezza alle collaborazioni in atto come quelle con la Vuelle Basket e il comune di Acqualagna dove siamo impegnati con la storica Fiera del Tartufo. Siamo pronti a collaborare con tutte le realtà del territorio, Associazioni e istituzioni locali. Il 2024 ci vedrà partner di Pesaro capitale della Cultura”.

Nella sede di via Bedosti trovano spazio tutti i servizi, Fiscale, Lavoro, Welfare, Credito, Energia e Gas, gli uffici sindacali e del patronato.