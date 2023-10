7 Ottobre 2023, h. 15:14 Notizie TURISMO – Confartigianato a TTG Travel Experience con progetti di eccellenza turistica a valore artigiano

Confartigianato Cluster Turismo quest’anno sarà protagonista con un proprio stand alla Fiera TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale che si terrà alla Fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023.

Il TTG richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Lo stand riservato a Confartigianato è ubicato nel padiglione A 7, postazione 301. In quest’area dedicata la Confederazione sperimenterà un format innovativo, ospitando nello spazio convegni un ricco calendario di eventi che vedrà protagoniste le Federazioni regionali e le Associazioni territoriali che si alterneranno presentando i loro progetti di eccellenza in ambito turistico.

Tra questi: Epica dell‘acqua: 100 km a piedi nel delta del Po (Confartigianato Polesine); Cansiglio Bike Day: una giornata interamente dedicata alla bicicletta Confartigianato Belluno; Progetto Creatori di eccellenze e Passeggiate Gourmet (Confartigianato Cuneo); Destinazione Cicloturistica Costa dei Trabocchi (Confartigianato Chieti – L’Aquila); Firma dell’accordo di programma tra Confartigianato Molise e l’Azienda Autonoma del Turismo di Termoli e Molise; “Made in Marche” I Sapori del nostro territorio (Confartigianato Ancona Pesaro Urbino); “Mari e Monti” Progetto di co-marketing tra mare e montagna (Confartigianato Rimini e Confartigianato Modena); “Made in Marche” Promozione turistica attraverso le eccellenze del territorio (Confartigianato Macerata); Turismo sostenibile e Affitti brevi turistici (Confartigianato La Spezia); il case history Fondazione Arezzo InTour: la sinergia istituzioni-associazioni per lo sviluppo del Turismo (Confartigianato Arezzo); presentazione dell’App ATERA per il turismo outdoor e cammini lenti (Confartigianato Latina).

Nell’ambito della manifestazione, il 12 ottobre, verrà inoltre presentato l’accordo tra Confartigianato e l’Associazione Nazionale Vie Francigene.

Leggi il programma completo degli eventi di Confartigianato Cluster Turismo alla Fiera TTG Travel Experience di Rimini