SPIRITO ARTIGIANO – Tornano i Dialoghi di Spirito artigiano, a Cagliari per approfondire le connessioni tra artigianato e Intelligenza Artificiale

Mercoledì 15 novembre, dalle ore 17:30, i suggestivi spazi dell’Ex Manifattura Tabacchi a Cagliari ospitano il quarto appuntamento con i Dialoghi di Spirito Artigiano, gli eventi organizzati dalla Fondazione Germozzi e da Confartigianato Imprese per approfondire idee, spunti e scenari per lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale del Paese. In Sardegna, in particolare, il confronto tra i relatori seguirà il filo conduttore del rapporto tra Intelligenza Artificiale e artigianato, delle opportunità legate al fare impresa e delle conseguenze registrate negli ultimi anni in tanti, diversi settori dell’artigianato.

L’evento dal titolo “Orgogliosi, attenti, consapevoli: gli Artigiani e l’Intelligenza Artificiale. Idee a confronto” è anche l’occasione giusta per presentare al pubblico il più recente dei Quaderni della Fondazione Germozzi dal titolo omonimo, una raccolta di saggi e autori vari per affrontare la sfida dell’Intelligenza Artificiale sotto tutti i punti di vista: economico, tecnologico, sociale e delle tematiche del lavoro. Due degli autori della raccolta, Marco Bettiol e Edoardo Fleischner, saranno presenti a Cagliari proprio per guidare il dibattito nel cuore dei temi centrali del Quaderno della Fondazione e della posizione di Confartigianato rispetto all’intelligenza artificiale. Nella prefazione, infatti, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli ricorda che l’IA, “con tutto il suo potenziale, è uno strumento al servizio dell’uomo e non il contrario. Mentre ci avviciniamo a un futuro dove l’IA potrebbe standardizzare molti aspetti della nostra vita, l’unicità e la sapienza dell’artigianato italiano restano ineguagliabili”. Il dibattito, quindi, vuole essere un viaggio alla scoperta del legame tra l’ancestrale mondo dell’artigianato e l’avanzato universo dell’intelligenza artificiale. Gli articoli selezionati nel quaderno gettano un ponte tra questi due mondi, mostrando come l’artigianato possa non solo sopravvivere, ma prosperare, nell’era digitale.

Nel corso dell’evento interverranno:

Fabio Mereu, Vicepresidente Confartigianato Sardegna;

Giulio Sapelli, Presidente Fondazione Germozzi;

Mauro Magatti, Professore ordinario di Sociologia alla facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Marco Bettiol, Professore Associato in Economia e Gestione presso il Dipartimento di Economia e Gestione dell’Università di Padova;

Edoardo Fleischner, Giornalista e Docente di Scrittura crossmediale e di Comunicazione digitale presso la facoltà di Sociologia dell’università Statale di Milano e di Format televisivi e crossmediali all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;

Paolo Manfredi, consulente per le Strategie digitali di Confartigianato.

Giovanni Boccia, Direttore Fondazione Germozzi.

