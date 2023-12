6 Dicembre 2023, h. 01:02 Notizie EUROPA – Confartigianato incontra il Commissario Ue per il lavoro Nicolas Schmit

Oggi, presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Confartigianato ha incontrato il Commissario Europeo per il Lavoro, Nicolas Schmit. L’incontro è stato l’occasione per illustrare alle parti sociali il pacchetto “Skills & Talent Mobility” lanciato dalla Commissione Europea per agevolare la mobilità all’interno dell’Unione Europea e favorire l’accesso nel mercato del lavoro europeo delle professionalità richieste dalle imprese.

Le proposte contenute nel pacchetto sono, in particolare, mirate ad affrontare la carenza di competenze e di manodopera in diversi settori professionali attraverso l’istituzione di strumenti per promuovere il riconoscimento delle qualifiche e la mobilità dei cittadini e facilitare l’incontro tra i datori di lavoro nell’UE e le persone in cerca di lavoro anche provenienti da Paesi terzi.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti di Confartigianato hanno evidenziato come la carenza di manodopera sia ormai diventata un’emergenza per le piccole imprese e ha sottolineato la paradossale situazione del mercato del lavoro italiano in cui il lavoro c’è ma mancano i lavoratori.

Per questo motivo Confartigianato ha espresso soddisfazione per l’attenzione posta dalla Commissione Europea verso il problema della difficoltà di reperimento del personale e ribadito che per creare un lavoro di qualità serve una politica che avvicini la scuola al mondo del lavoro, una formazione dei giovani che rilanci la formazione tecnica e professionale ed un forte investimento sulle competenze che punti sull’alternanza scuola lavoro e sull’apprendistato.

Positiva, inoltre, l’attenzione rivolta alle PMI, motore dell’economia europea, e alla prospettiva di un mercato del lavoro europeo sempre più qualificato per rispondere alle sfide poste dalle transizioni demografica, digitale e ambientale.