MEDIA – Confartigianato su Il Foglio: ‘Bene la riforma dell’istruzione tecnico-professionale contro la carenza di manodopera’

Oggi Il quotidiano Il Foglio approfondisce il problema della carenza di personale qualificato ripetutamente denunciato da Confartigianato e che viene affrontato dal disegno di legge presentato dal Ministro dell’Istruzione Valditara che riforma l’istruzione tecnico-professionale.

Il provvedimento ha riscosso il giudizio positivo del Presidente Granelli che lo considera “l’occasione per innalzare la qualità dell’offerta formativa professionalizzante, con uno stretto collegamento con i sistemi produttivi strategici dei territori, il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali e gli strumenti di alternanza scuola-lavoro, come l’apprendistato duale”.

Siamo un Paese ‘alla ricerca del talento perduto’ e la carenza di manodopera qualificata costa alle piccole imprese 10,2 miliardi di mancato valore aggiunto a causa dei posti di lavoro che rimangono scoperti per oltre 6 mesi.

La denuncia è arrivata da Confartigianato: a lanciarla, il 21 novembre, durante l’Assemblea della Confederazione degli artigiani e delle Mpi, è stato il Presidente Marco Granelli che ha sottolineato quanto gli sforzi dei piccoli imprenditori per agganciare la ripresa siano ostacolati dalla difficoltà a reperire, nel 2022, 1,4 milioni di lavoratori. Tutto questo a fronte del grande ‘spreco’ rappresentato da 1,5 milioni di giovani tra 25 e 34 anni che non si offrono sul mercato del lavoro, un numero che assegna all’Italia il primato negativo nell’Unione europea per giovani inattivi.

Tutto ciò ha origine anche dal gap scuola-lavoro e da un sistema formativo che fatica a formare competenze sempre più evolute per affrontare le transizioni green e digitale e ad offrire alle nuove generazioni una ‘bussola’ per intraprendere concrete opportunità di esperienze in azienda, a cominciare dall’apprendistato.

Ora qualcosa di muove. L’allarme delle imprese ha spinto il Governo ad occuparsi del problema con il varo, lo scorso 18 settembre, del disegno di legge, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale e che ora è all’esame della Commissione Cultura del Senato.

Nell’intento dell’Esecutivo, il Ddl sembra rispondere alle preoccupazioni di Confartigianato perché, con il rilancio complessivo dell’istruzione tecnica, punta ad aggredire un mismatch di competenze che tocca punte del 60%, producendo un grave danno alla competitività delle aziende, a cominciare dalle Pmi.

“Confartigianato – spiega il Presidente di Confartigianato – sostiene da sempre l’importanza di una filiera della formazione professionale che integri i percorsi tecnici-professionali scolastici, la formazione professionale regionale (IeFP) e gli ITS per formare le competenze legate ai profili richiesti dal mercato del lavoro. Si tratta, infatti di percorsi che formano la maggior parte delle figure richieste dalle piccole e medie imprese, collegate alle filiere produttive della manifattura e del Made in Italy, e il cui obiettivo deve, quindi, essere quello di consentire ai giovani di acquisire competenze maggiormente spendibili nel mercato del lavoro”. Per Granelli, in particolare, è “positiva l’istituzione, all’interno del Ministero dell’istruzione e del merito, della Struttura tecnica dedicata alla promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, con la funzione di sostenere le sinergie tra i percorsi tecnico-professionali, gli ITS e il mondo imprenditoriale, con un’attenzione alla formazione di competenze richieste dal mercato del lavoro, all’innovazione e al trasferimento tecnologico”.

Insomma, sembrano esserci le premesse per avvicinare scuola, giovani, imprese, per ritrovare e valorizzare quel talento e quel ‘saper fare’ evocati da Confartigianato e che sono indispensabili per garantire il futuro del made in Italy.