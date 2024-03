12 Marzo 2024, h. 12:15 CERAMICA – La ceramica artigiana del Sud Europa in Puglia per il futuro del settore

Il 2°Congresso Internazionale della Ceramica, che si è svolto tra il 6 e il 9 marzo 2024 nella suggestiva cornice della Puglia, ha segnato un significativo passo avanti nella collaborazione tra Italia, Spagna e Portogallo per promuovere l’innovazione, l’aggiornamento delle competenze professionali e la valorizzazione del settore ceramico a livello europeo e internazionale. Organizzato con il patrocinio di Confartigianato Imprese, ITA-Agenzia, Regione Puglia, Comune di Grottaglie, Camera di Commercio di Lecce, AiCC, APTCVC, AeCC e Junta De Andalusia, il Congresso ha coinvolto le città di Lecce, Grottaglie e Cutrofiano, consolidando il successo del primo incontro bilaterale tenutosi a Siviglia nel marzo 2023. Questo incontro ha visto la partecipazione di una delegazione di imprenditori ceramisti italiani e di buyers di ICE Agenzia, dando impulso a una proficua sinergia tra le nazioni coinvolte.

Un programma ricco di attività ha offerto incontri B2B dedicati all’export, spettacoli culturali, visite aziendali e momenti di networking, contribuendo così alla crescita e al riconoscimento delle imprese artigiane italiane su scala internazionale. La giornata di congresso è stata inaugurata presso lo splendido Antico Convento dei Cappuccini di Grottaglie dalle parole del Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli: “Questo appuntamento è un contenitore che offre uno spaccato delle politiche, delle azioni, delle buone pratiche e delle relazioni attraverso le quali il settore può esprimere le proprie potenzialità, anche occupazionali e nel nostro caso di promozione del Made in Italy. Come Confederazione lavoriamo da sempre per la difesa e lo sviluppo della ceramica artistica, valorizzandone in ogni sede la storicità, l’importanza in termini commerciali e il forte legame con il territorio che ne fanno un unicum in termini di produzione nazionale”, oltre che dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, dal Sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò e dal Presidente di Confartigianato Imprese Puglia Francesco Sgherza.

Nel corso della giornata sono stati affrontati temi cruciali per il settore, quali l’innovazione tecnologica, l’impatto ambientale e la formazione professionale. Esperti provenienti da Italia, Spagna e Portogallo hanno esplorato le nuove frontiere della ceramica, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo e crescita.

Nello specifico la prima parte di lavori, aperta dall’accurato report Ceramica ad alta vocazione artigiana: alcune evidenze predisposta dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese e presentata da Enrico Quintavalle, ha offerto spunti di riflessione di inestimabile interesse grazie al contributo di illustri figure, tra cui Antonio Licciulli, Professore Universitario presso l’Università del Salento, che ha offerto il suo bagaglio di conoscenze accademiche e scientifiche alla discussione sui temi dell’innovazione tecnologica e dell’impatto ambientale della produzione ceramica. I lavori sono proseguiti poi con la presentazione del premio Maestri d’eccellenza di Confartigianato, LVMH, Loro Piana e CNMI, che da quest’anno, oltre alle categorie precedentemente interessate dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, e componenti del prodotto moda, vedrà coinvolte nelle premiazioni anche le aziende che producono arredo e complementi d’arredo.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è concentrata sulla formazione come strumento per la creazione di valore, con interventi di Stefania Galante, Docente di Design presso l’Accademia Belle Arti di Lecce, Rosanna Petruzzi, Dirigente scolastico dell’Istituto d’Arte-Liceo Artistico “Vincenzo Calò” di Grottaglie, Juan Manuel Anguas Hernandez, Direttore dell’Escuela de Formación de Artesanos di Gelves, e Ettore Bambi, Responsabile progetti di innovazione e formazione di Confartigianato Imprese Lecce, che hanno evidenziato l’importanza della formazione professionale per garantire la qualità e la competitività del settore ceramico.

“Il Congresso è andato oltre le più rosee aspettative – commenta il Presidente di Confartigianato Imprese Artistico Antonio Colì – stiamo costruendo un futuro interessante per il mondo della ceramica. Il Portogallo già freme per organizzare la prossima tappa del congresso e siamo soddisfatti per l’interesse mostrato dalle istituzioni e dalle amministrazioni pubbliche locali nel coinvolgimento diretto ad un evento così importante. Confartigianato si impegnerà nel proseguimento e nel buon esito di queste iniziative”.

Un punto di particolare rilievo è stata poi l’area espositiva presso l’Antico Convento dei Cappuccini, che ha raccolto le eccellenze delle produzioni provenienti da tutte le regioni d’Italia, oltre che dalla Spagna e Portogallo. Queste opere, donate dalla generosità dei partecipanti, saranno a disposizione della sede nazionale di Confartigianato Imprese e del Museo della Ceramica presso il Castello Episcopio di Grottaglie, contribuendo a preservare e promuovere il patrimonio artistico e artigianale.

In conclusione, il 2° Congresso Internazionale della Ceramica è stato un’occasione imperdibile per stimolare la collaborazione transnazionale nel settore, evidenziando il ruolo cruciale dell’innovazione, della formazione e della promozione del patrimonio artistico per il futuro della ceramica europea e mondiale.