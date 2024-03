11 Marzo 2024, h. 15:45 LOMBARDIA – Solidarietà, continua l’impegno a favore di Opera San Francesco per i Poveri con una nuova donazione

È stato consegnato oggi l’assegno da 8mila euro con la donazione di Confartigianato Imprese Lombardia all’Opera San Francesco per i Poveri. I contributi sono stati raccolti, anche quest’anno, dalla Federazione regionale dell’artigianato in occasione dello scorso Natale.

Fra Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco per i Poveri, e i suoi collaboratori sono stati accolti dal Direttivo regionale di Confartigianato Lombardia presso la sede meneghina di viale Vittorio Veneto per un nuovo incontro e un rinnovato confronto.

“A seguito della nostra visita dello scorso anno presso la sede di Opera San Francesco, non potevamo che ricambiare l’ospitalità e rinsaldare il legame con chi da oltre 60 anni risponde all’emergenza della povertà in una città che sentiamo nostra. Per questo, anche quest’anno, la nostra Federazione ha stabilito di destinare un contributo a favore di Opera San Francesco, riconoscendo il grande valore dell’azione che svolge a sostegno di un tessuto cittadino segnato da situazioni di disagio” ha spiegato il Presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti.

“Questa nuova donazione vuole essere espressione concreta dei valori ai quali s’ispirano le micro e piccole imprese – ha specificato il Segretario generale di Confartigianato Lombardia, Carlo Piccinato – Purtroppo questi tempi burrascosi e incerti hanno incrementato il numero di coloro che si trovano in situazioni di bisogno e le imprese desiderano fare la loro parte, consapevoli del ruolo anche sociale che svolgono sul territorio”.

“Il concreto gesto di generosità di Confartigianato Imprese Lombardia conferma l’attenzione che il mondo dell’impresa ha nei confronti dei reali problemi di questo tempo, anche in una grande e operosa città come Milano. I numeri della povertà, infatti, crescono ed è solo grazie al sostegno di realtà aziendali e privati cittadini che OSF può, come fa da quasi 65 anni, rispondere alle richieste di aiuto di chi soffre ed essere per loro un punto di riferimento. Grazie a chi condivide il nostro impegno” ha dichiarato Fra Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco per i Poveri.