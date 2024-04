22 Aprile 2024, h. 11:23 FOTOGRAFI – L’Italia confermata nel Board della Federation of European Photographers con Confartigianato Fotografi

Si è svolta il 12 aprile scorso ad Alesùnd (Norvegia) l’Assemblea Generale della FEP per il rinnovo delle cariche per il triennio 2024-2026.

Confermato nel board che affiancherà il Presidente norvegese Truls Løtvedt Eugenio Li Volsi, rappresentante italiano designato da Confartigianato Fotografi, che ha ringraziato l’Organizzazione italiana per la fiducia e ribadisce il suo impegno a livello europeo in rappresentanza dei fotografi professionisti italiani.

“E’ un onore per Confartigianato Fotografi – ha detto il Presidente nazionale Corrado Poli – questa conferma a livello europeo, a testimonianza dell’impegno che abbiamo sempre profuso per l’affermazione della fotografia italiana nel mondo e per la tutela della professionalità dei nostri fotografi. Formulo i migliori auguri al nostro Eugenio Li Volsi che ha saputo, nel corso del precedente mandato, portare avanti la nostra linea e che si è sempre generosamente speso in favore della Categoria”.

L’attività della FEP per il 2024 sarà prioritariamente concentrata sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla creazione delle immagini e, soprattutto, sulla postproduzione, che impegna l’Organizzazione ad un attento monitoraggio ed all’eventuale ridefinizione delle regole delle competizioni.

Nel corso della kermesse norvegese, si è svolta anche la premiazione del Concorso fotografico FEP Awards, che ha visto tre italiani qualificati tra i primi dieci. Come novità 2024, FEP ha annunciato la realizzazione dell’annuario per il Gala degli Awards, una pubblicazione dedicata ai finalisti del concorso 2024, che la riceveranno in omaggio. Guarda QUI le immagini premiate

Confermate infine le qualifiche QEP e MQEP per il 2024, con la sessione estiva di giugno a Baden (Austria) e la sessione autunnale che si svolgerà in Germania.