23 Maggio 2024, h. 17:58 Notizie EVENTI – Il 29 maggio ‘Montagna futura’ alla tappa nazionale: novità normative e prospettive per le piccole imprese nelle aree montane

Il percorso ‘Montagna Futura’, l’iniziativa di Confartigianato per approfondire le trasformazioni che nei prossimi anni coinvolgeranno i contesti alpini e appenninici e l’impatto sull’attività delle imprese, arriva alla tappa nazionale. Il 29 maggio, a Roma, Confartigianato farà il punto sulle prospettive di sviluppo dei territori montani, sulle opportunità legate al fare impresa in queste aree del Paese, sulle novità della legge per la montagna attualmente all’esame del Parlamento.

Ha chiamato a discuterne esperti, accademici, rappresentanti del Governo e del Parlamento, i vertici del sistema Associativo per tracciare un bilancio di quanto emerso durante le tappe di ‘Montagna Futura’ a Belluno, Rieti, Bologna e per analizzare le trasformazioni che nei prossimi anni interesseranno questi contesti fragili.

I cambiamenti climatici, demografici, sociali e tecnologici stanno infatti generando dinamiche tali da modificare fortemente l’assetto abitativo e produttivo della montagna italiana e le prospettive dell’artigianato e delle piccole imprese. L’obiettivo è individuare le sfide e gli interventi che sappiano fare della montagna un motore di crescita economica e occupazionale per il Paese.

L’evento ‘Montagna Futura’, si svolgerà presso la Società Geografica Italiana, con inizio alle ore 10, e sarà aperto dai saluti del Segretario Generale della Società Geografica Italiana Rossella Belluso e del Presidente di Confartigianato Marco Granelli.

La prima parte dell’evento sarà dedicata ad una riflessione sulla nuova legge per la montagna, che vedrà la partecipazione di Giovanni Vetritto (Coordinatore dell’Ufficio Politiche urbane e per la montagna del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) il cui Ufficio ha predisposto il testo del disegno di legge, e del Sen. Luca De Carlo, Presidente IX Commissione Senato della Repubblica. Il Prof. Piercarlo Rossi, Ordinario di Diritto comparato ed europeo – Dipartimento di Management dell’Università di Torino, presenterà alcune proposte di integrazione al disegno di legge che valorizzano il ruolo della piccola impresa di montagna.

Seguirà un confronto tra i protagonisti del ciclo di incontri “Montagna Futura”, che vede le realtà territoriali protagoniste di incontri tematici sugli scenari futuri legati alla nuova economia della montagna.

L’esperienza dei sindaci e dei piccoli comuni verrà portata da Marco Bussone, Presidente di UNCEM, e da Mariano Calisse, Responsabile Ufficio Piccoli Comuni Regione Lazio e Sindaco di Borgorose.

L’evento vedrà anche la partecipazione di accademici specializzato, con la Prof.ssa Roberta Gemmiti, Ordinaria di geografia economica all’Università La Sapienza Roma, il Prof. Marco Marchetti, direttore Scientifico del Master in Governance e Sostenibilità per le Montagne Italiane, Università La Sapienza Roma, il Prof. Andrea Membretti, docente di Sociologia del Territorio all’Università di Pavia.

La Prof. Valentina Boschetto Doorly, futurologa ed esperta di strategic foresight porterà una sintesi dell’evoluzione del contesto futuro della montagna italiana e dei lavori di gruppo svolti ai vari livelli del sistema Confartigianato.

L’evento ha il patrocinio dell’Università La Sapienza di Roma – Dipartimento MEMOTEF e della Società Italiana Geografica .

Per partecipare all’evento clicca QUI

Scarica QUI il programma dell’evento