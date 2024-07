17 Luglio 2024, h. 23:27 MILANO – MONZA E BRIANZA – ‘Aspettando Confartigianato Motori’: l’evento per lanciare la 42° edizione del Premio

È stato un parterre eccezionale quello che il 15 luglio, a Monza, presso la sede di Confartigianato Imprese Apa Milano – Monza e Brianza, ha animato e preso parte ad ‘Aspettando Confartigianato Motori’, la serata che anticipa lo storico Premio Confartigianato Motori arrivato quest’anno alla sua 42° edizione.

Cuore dell’appuntamento il rapporto tra artigianato, sostenibilità e motori con un ampio focus dedicato all’Autodromo di Monza, tempio della velocità italiano i cui lavori di ammodernamento – in parte già svolti, in parte da completare – promettono un restyling importante. Dello storico circuito che guarda al futuro hanno parlato, guidati dal giornalista Roberto Chinchero, il Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, il Presidente di ACI Milano Geronimo La Russa e il Direttore dell’Autodromo di Monza Alfredo Scala. Un talk vivace in un sala sold out, che ha visto alternarsi personalità del mondo dei motori e del territorio legati al sistema Confartigianato e Apa Confartigianato, organizzatore della storica kermesse. Ospite ed interlocutore di Roberto Chinchero per tutta la durata dell’evento, Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare ufficialmente la 42esima edizione del Premio Confartigianato Motori che si svolgerà, come da tradizione, il primo giorno del lungo week-end da gara, quest’anno venerdì 30 agosto. Qui verranno consegnati i riconoscimenti a piloti, ingegneri, team, comunicatori ed esperti del settore che hanno saputo lasciare il segno e che stanno scrivendo una pagina importante di questo sport. Negli anni il Premio ha celebrato e spesso anticipato tendenze ed astri nascenti del motorsport e vanta oggi un Albo d’oro con nomi ormai diventati leggenda (è disponibile qui: https://www.confartigianatomotori.it/albo-d-oro). Tra i Premi di Confartigianato Motori del 2024 confermato anche il Premio Tecnologia e Ambiente, realizzato in collaborazione con Parco Valle Lambro, guidato dal Presidente Marco Ciceri.

Ad Aspettando Confartigianato Motori è tornato ieri anche uno dei vincitori del Premio Confartigianato Motori: Peo Consonni, titolare dell’autofficina di Muggiò Consonni Tuning, e fresco protagonista del libro “Semplicemente Peo”, scritto dal fratello Walter Consonni. Un ricco volume di storie e immagini – patrocinato anche da Apa Confartigianato e Autodromo di Monza – che ripercorre la vita e la passione per le quattro ruote di Peo. Nella serata è stata annunciata anche la conduttrice della 42esima edizione Premio in Autodromo: Camilla Ronchi, giornalista e già presentatrice dell’edizione 2023 del Premio Confartigianato Motor Formula E Roma.

All’evento è intervenuto il Presidente di Confartigianato Lombardia e Vicepresidente di Confartigianato Imprese Eugenio Massetti e, ad aprire e chiudere i lavori, i “padroni di casa”: il Presidente di Apa Confartigianato Imprese Giovanni Mantegazza e il Segretario Generale Enrico Brambilla, che hanno messo l’accento su come il Premio sia ormai un punto di riferimento per il settore dell’autoriparazione e per l’intero Sistema associativo.

