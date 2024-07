25 Luglio 2024, h. 15:14 VENEZIA – Confartigianato Moda rende omaggio a Stefano Nicolao, maestro costumista di fama internazionale

Un tributo alla carriera e alla creatività di uno dei più importanti costumisti italiani a livello internazionale, quello che hanno voluto portare i vertici di Confartigianato Moda a livello nazionale, regionale e provinciale al maestro costumista veneziano Stefano Nicolao.

L’occasione è stata la visita della delegazione di Confartigianato alla mostra attualmente in corso a Palazzo Mocenigo – una delle tante iniziative a Venezia per i 700 dalla morte del viaggiatore e mercante veneziano Marco Polo – dove fino al 30 settembre saranno esposti gli abiti di scena e i bozzetti dei costumi realizzati da Nicolao e indossati da attori e comparse nell’indimenticabile sceneggiato “Marco Polo”, prodotto da Rai International nel 1982.

Ad incontrare il sarto veneziano, che tra l’altro è anche presidente del settore Moda nell’associazione veneziana, il direttore Matteo Masat che ha accompagnato la delegazione composta da Beniamina Zecchin, presidente nazionale Sarti e Stilisti della Confartigianato Moda, Gianluca Fascina, presidente metropolitano del settore Moda, Andrea Saviane direttore della Confartigianato Metropolitana, la presidente regionale del settore Moda Katia Pizzolaro e la vicepresidente veneziana del settore Moda Orsola Mainardis. “Un giusto tributo – ha rilevato Masat – al più importante e famoso sarto e costumista della recente storia di Venezia”. “Nel Marco Polo lo stilista era Enrico Sabbatini – racconta Nicolao – mentre per i costumi di scena c’è stata una prima preparazione in studio a Roma, poi siamo partiti per il Nepal, che da poco aveva aperto le frontiere al turismo e lì siamo rimasti per ben due mesi a lavorare insieme ad uno staff di artigiani locali nepalesi e tibetani che, sotto le nostre direttive, hanno contribuito a realizzare gli abiti, preparando anche le tinture naturali per le stoffe, un’esperienza di vita e lavoro indimenticabile”. La mostra al Mocenigo, curata dallo stesso Stefano Nicolao, comprende complessivamente non solo una trentina di costumi indossati dagli attori dello sceneggiato e i bozzetti per realizzarli, ma anche una curiosa ed inedita serie di scatti fotografici realizzati proprio dietro le quinte durante le riprese in Asia. L’iniziativa è stata supportata tra gli altri anche da Confartigianato Moda e Cofidi Veneto.