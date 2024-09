5 Settembre 2024, h. 16:35 FOTOGRAFI – Il trentino Corrado Poli confermato ai vertici di Confartigianato Fotografi per il prossimo quadriennio

Il trentino Corrado Poli è stato confermato all’unanimità alla presidenza di Confartigianato Fotografi per il prossimo quadriennio. Ad affiancarlo, i Vice Presidenti Andrea Cavalli (Piemonte) e Nedo Baglioni (Toscana), entrambi eletti per acclamazione.

Il Consiglio nazionale sarà completato dai Consiglieri Marco Anconelli (Emilia Romagna), Pietro Maraca (Puglia), Andrea Pellizzer (Veneto), Enzo Sarandrea (Lazio), Massimo Semeraro (Friuli V.G.) e Paolo Tarantini (Marche). “Per i prossimi quattro anni – ha sottolineato Poli – ci attende un compito molto importante, delicato e probabilmente decisivo per tanti colleghi che fanno della fotografia la loro fonte di lavoro e di soddisfazione. L’arrivo dirompente della rivoluzione tecnologica che l’Intelligenza Artificiale ha portato sta sconvolgendo il mercato fotografico, le sue regole, la sua economia e la sua stessa esistenza, e noi dobbiamo lavorare affinchè la tecnologia emergente non snaturi la nostra professionalità”.

I punti qualificanti del programma del Presidente Poli prevedono dunque l’individuazione di percorsi formativi che consentano di cavalcare questa rivoluzione con strumenti moderni e veloci e strumenti per garantire il diritto d’autore, evitando così che le opere fotografiche possano essere utilizzate gratuitamente per addestrare l’AI. A tal fine, Poli auspica la realizzazione di un codice etico sull’utilizzo delle tecnologie, affinchè i fotografi restino testimoni del tempo e della storia per garantire la permanenza della cultura e delle tradizioni.

La crescita della Categoria attraverso un nuovo tipo di artigianalità che permetta ai vecchi ed ai nuovi fotografi e videoperatori di aprire nuove strade comunicative personali uniche ed innovative, è un altro pilastro del programma di mandato, che secondo il Presidente va perseguito attraverso la stretta collaborazione con le istituzioni politiche e di rappresentanza nazionali e sovranazionali e in sinergia con le altre categorie della comunicazione per agevolare il B2B. Altrettanta importanza viene attribuita dal Presidente allo sviluppo della Categoria in seno a Confartigianato Imprese su tutto il territorio nazionale, nell’ottica inclusiva orientata ad accrescere la massa critica e la visione d’insieme, nonché alla partecipazione ed eventi e manifestazioni in grado di fornire alla fotografia italiana la dovuta visibilità, sia a livello nazionale che extranazionale.

“Mi rendo conto, quindi – ha concluso Corrado Poli – di non affrontare un compito facile, ma sono convinto che, grazie allo spirito di squadra che caratterizzerà il nostro impegno, potremo sostenere e vincere battaglie importanti”.