15 Ottobre 2024, h. 15:24 Notizie PREVIDENZA – Francesco Sgherza eletto Presidente del Comitato amministratore Gestione artigiani presso l’Inps

Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Puglia e di Confartigianato Bari, è il nuovo Presidente del Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l’Inps.

L’elezione all’unanimità è avvenuta ieri nel corso della riunione di insediamento del Comitato presso la sede generale dell’Inps.

L’organismo, in carica per i prossimi 4 anni, è stato ricostituito con il Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, del 24 settembre 2024.

Il Presidente Sgherza, al quale il Presidente di Confartigianato Marco Granelli ha espresso, a nome della Confederazione, congratulazioni e auguri di buon lavoro, ha dichiarato: “Sono grato ed onorato per l’incarico affidatomi. Sento la grande responsabilità di assumere questo ruolo in un momento così cruciale per il nostro settore e per l’intero sistema previdenziale del nostro Paese. L’obiettivo sarà quello di tessere un dialogo costruttivo con le istituzioni, lavorando per migliorare le condizioni e le prospettive delle artigiane e degli artigiani italiani”.