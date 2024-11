5 Novembre 2024, h. 23:34 Notizie MEDIA – Il Presidente Granelli a UnoMattina (Rai1): “L’artigianato è il futuro del made in Italy”

Il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli è stato ospite oggi al programma *UnoMattina* su Rai 1, nel corso del quale ha parlato con orgoglio del ruolo centrale dell’artigianato nel successo del Made in Italy.

In apertura, Granelli ha evidenziato che 1,3 milioni di imprese artigiane, con 2.600.000 addetti, rappresentano una parte fondamentale della cultura produttiva italiana.

Granelli ha poi affrontato un tema cruciale per il futuro dell’artigianato: la difficoltà nel reperire manodopera qualificata. “Nel 2023, il 45,1% delle imprese ha avuto difficoltà a trovare il personale necessario, una percentuale che sale al 55,2% per le imprese artigiane”, ha spiegato, evidenziando come la crisi demografica e la disconnessione tra il sistema educativo e il mondo del lavoro siano tra le principali cause di questo problema. “Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale”, ha affermato, “dobbiamo fare in modo che i giovani tornino a vedere il lavoro artigiano come una vera opportunità, anche in termini economici e di gratificazione personale”.

Nonostante le difficoltà, il Presidente di Confartigianato guarda al futuro con ottimismo, parlando dell’artigianato 4.0. “L’artigiano di oggi sa coniugare tradizione, innovazione, manualità e digitalizzazione“, ha detto Granelli, sottolineando come questo connubio consenta alle piccole imprese di affrontare con successo le sfide del mercato globale. “Oggi l’artigiano non è una specie in via d’estinzione, anzi, siamo tra i veri ambasciatori del Made in Italy”, ha aggiunto, facendo riferimento alla capacità degli artigiani di offrire prodotti unici e personalizzati, apprezzati in tutto il mondo.

Come quelli creati da ‘B&B Artigiana’, impresa artigiana attiva a Olgiate Molgora (Lecco), associata a Confartigianato Lecco che crea strumenti per creare. UnoMattina ha intervistato i titolari dell’azienda, nata nel 1950, dove vengono creati rigorosamente a mano pregiati utensili per liutai, scultori, falegnami, artisti. Sono tutti pezzi unici e talmente perfetti da essere richiesti in ogni parte del mondo.

Granelli ha concluso il suo intervento invitando alla valorizzazione dell’apprendistato*e dei percorsi di formazione professionale, cruciali per formare la prossima generazione di artigiani. “L’artigianato è un mestiere che regala soddisfazioni concrete”, ha affermato, “e dobbiamo fare tutto il possibile per far capire ai giovani che questa strada può rappresentare una carriera gratificante e piena di opportunità”.

Rivedi l’intervento del Presidente Granelli a UnoMattina