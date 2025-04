16 Aprile 2025, h. 13:10 Notizie MADE IN ITALY – Le imprenditrici di Confartigianato protagoniste alla mostra ‘Made in Italy. Impresa al femminile’

Cinque imprenditrici di Confartigianato sono state scelte dal Ministero delle Imprese e del made in Italy per rappresentare l’eccellenza manifatturiera artigiana nell’ambito della mostra “Made in Italy impresa al femminile”, organizzata dal Mimit e inaugurata il 15 aprile a Palazzo Piacentini, sede del Ministero.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025 ed è promossa in collaborazione con la Fondazione Bellisario, il Comitato Impresa Donna e la Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, è dedicata a oltre cento imprenditrici italiane che, scardinando regole e culture radicate che vedevano le donne escluse dall’iniziativa imprenditoriale, sono riuscite ad affermarsi in ambito professionale, aprendo la strada alle generazioni successive.

Le imprenditrici di Confartigianato presenti alla mostra sono Catia Scarpelli e Gabriella Mani, ‘Le pietre nell’arte – Scarpelli Mosaici’ (produzione di mosaici, specializzata nella realizzazione del ‘commesso fiorentino’ – Firenze); Laura Bicego, ‘Nanis Italian jewels’ (produzione di oreficeria, creazione di gioielli – Vicenza); Ester Passiatore (liutaia, creazione di strumenti ad arco – Bari); Priscilla Occhipinti, ‘Nannoni Grappe’ (produzione di distillati pregiati – Grosseto); Maria Teresa De Antoni, Katia Pizzocaro, Cinzia Pizzocaro – Calzaturificio Paoul (produzione specializzata in calzature da ballo e da cerimonia – Padova).

Guarda la gallery fotografica della Mostra ‘Made in Italy. Impresa al femminile’

La mostra comprende immagini fotografiche, video e oggetti messi a disposizione dagli archivi e dalle imprese che ripercorrono storie individuali e familiari di grande responsabilità sociale, di innovazione e di resilienza, che hanno contribuito a creare valore in tutti i settori del Made in Italy: dalla moda al wellness, dal turismo alla cosmetica, dalla cinematografia all’arredamento e design.

“Quella che oggi inauguriamo è un tributo a 100 imprenditrici italiane che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita economica, sociale e civile del Paese – ha sottolineato il ministro Adolfo Urso –. Oggi sono già un milione e duecentomila le imprese italiane guidate da donne, su un totale di sei milioni: è il dato più significativo e rilevante in Europa. Ma si può e si deve fare di più, perché la vera forza delle donne è saper superare i limiti”.

L’esposizione è aperta al pubblico nel fine settimana dal 15 aprile al 25 maggio, dalle ore 10 alle 18:30, presso la sede del Ministero (Palazzo Piacentini, via Veneto 33 – Roma).