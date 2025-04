11 Aprile 2025, h. 13:09 Notizie MERCATI ESTERI – Interior designer Usa in visita in Italia per la missione promossa da Confartigianato e ICE

Si è concluso con successo il progetto Incoming Interior Designer USA, promosso da Confartigianato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’iniziativa, mirata a creare nuove opportunità commerciali tra il Made in Italy e il mercato statunitense, ha visto la partecipazione di una delegazione di interior designer provenienti da diversi stati americani, tra cui New York, Florida, Nebraska, North Carolina, Michigan e Washington.

La missione si è svolta dall’1 al 7 aprile e ha incluso due tappe principali, organizzate con il supporto di Confartigianato Imprese Bergamo e Confartigianato Imprese Udine. I professionisti americani coinvolti – in gran parte presidenti e CEO di importanti studi di design – hanno incontrato le eccellenze artigiane italiane dei settori legno, arredamento, illuminazione e complementi d’arredo.

A Bergamo, il 1° e 2 aprile, la sede di Confartigianato ha ospitato gli incontri tra le imprese locali e la delegazione americana, con sessioni B2B personalizzate, momenti di networking e workshop formativi sul mercato USA. Un’occasione strategica per favorire collaborazioni e rafforzare la presenza internazionale delle aziende del territorio.

Il 4 e 5 aprile, la missione è proseguita in Friuli Venezia Giulia, dove i tredici interior designer hanno visitato 13 aziende artigiane friulane, attive nei settori del mobile, dei tessuti, della sedia e degli articoli per la casa di fascia alta. Il tour ha incluso tappe significative come il Catas di San Giovanni al Natisone e l’Innovation Platform di Manzano, centro d’eccellenza del Cluster Legno Arredo Casa FVG.

I numeri confermano l’interesse crescente verso il design italiano: nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato mobili italiani per un valore di 1,2 miliardi di dollari, registrando un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente. Un andamento positivo confermato anche dal settore delle sedute, con esportazioni pari a 560 milioni di euro e un tasso di crescita dello 0,3%.

Il progetto Incoming Interior Designer USA ha saputo unire visione strategica, capacità organizzativa e qualità produttiva, dimostrando ancora una volta come il Made in Italy sappia affascinare e conquistare anche i mercati più competitivi al mondo.