26 Novembre 2022, h. 21:46 ALIMENTAZIONE – Confartigianato Dolciario protagonista alla Mostra Internazionale del Gelato

Confartigianato Dolciario partecipa alla 62° Mostra Internazionale del Gelato (MIG) in programma a Longarone dal 27 al 30 novembre. Per tutta la durata della manifestazione, Confartigianato Dolciario, in collaborazione con Longarone Fiere, ha organizzato presso l’Area Pasticceria e Cioccolateria in Gelateria – Padiglione B, alcuni eventi dimostrativi e formativi sulla preparazione di prodotti di cioccolateria, curati da propri artigiani professionisti e rivolti ai gelatieri per migliorare le loro conoscenze ed utili ad ampliare gli ambiti delle loro produzioni, nonché dimostrazioni di gelateria.

I presidenti regionali della categoria del dolciario (Alessandro Del Trotti – Piemonte , Cristiano Gaggion – Veneto, Massimo Peruzzi – Toscana, Giorgio Venudo – Friuli, Nicola Giotti – Puglia) parteciperanno attivamente con un calendario di dimostrazioni e momenti di formazione per gli istituti professionali.

Martedì 29 novembre sarà la volta della seconda edizione del concorso organizzato dall’ente fiera e Confartigianato “Una pralina in Gelateria” che vedrà alcuni rappresentanti di Confartigianato parte della giuria.

“La partecipazione della categoria alle fiere più importanti di settore – sottolinea il Presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini – è ulteriore dimostrazione del lavoro continuo che viene fatto per tutto il comparto dell’alimentazione, sia a livello di rappresentanza che di promozione. La partecipazione alla Mostra Internazionale del Gelato di Longarone è un’importante occasione per esprimere al meglio, non solo verso il mercato interno, ma in particolare verso quello estero, “il saper fare artigiano”. Riteniamo che sia un tramite fondamentale sia per valorizzare le competenze dei nostri professionisti del Gelato che per rafforzare l’immagine di un prodotto simbolo del Made in Italy. In questa occasione abbiamo inoltre voluto dare maggior risalto ai gelatieri tramite l’organizzazione della seconda edizione del concorso “Una pralina in gelateria” per offrire loro la possibilità di cimentarsi nella produzione di cioccolato – vista la stagionalità del gelato – andando a diversificare e ampliare l’offerta dei prodotti”.

Leggi QUI il programma dell’evento