1 Ottobre 2024, h. 16:06 PASTAI – Salvatore Astorino nuovo Presidente dei Pastai di Confartigianato

Il crotonese Salvatore Astorino è il nuovo presidente di Confartigianato Pastai. Ad affiancarlo, nel ruolo di vice presidenti, Piero Stocchi (Toscana) e Valerio Grimaldi (Piemonte) e a completare il Consiglio nazionale sono Stefania Spinaci (Marche) e Raffaele Pietrandrea (Lazio).

Il Presidente Astorino, nell’indicare il programma di mandato, ha sottolineato la volontà di rafforzare la categoria, stimolando e promuovendo l’aggregazione di nuovi gruppi regionali e sostenendo i territori nei quali oggi non è costituita la categoria, creando opportunità e sviluppando sinergie.

“Valorizzare la pasta artigianale e diffondere una cultura alimentare più consapevole e sostenibile è la sfida che attende le imprese” ha detto il Presidente Astorino. “Ciò – ha aggiunto – richiede un approccio strategico mirato a valorizzare la qualità, la tradizione e la sostenibilità di questi prodotti. Sarà necessario mettere in campo azioni sfruttando le conoscenze e le possibilità offerte dal web e non solo, dialogando anche con gli istituti alberghieri e professionali. E’ importante anche sviluppare opportunità che possano prevedere una maggiore e consapevole partecipazione ad eventi locali, nazionali ed internazionali. Formazione delle imprese, anche verso l’export. Obiettivo fondamentale deve essere quello di sviluppare le occasioni per facilitare la crescita delle competenze e la consapevolezza del proprio agire soprattutto sui mercati internazionali. Creare collaborazioni con le associazioni degli chef e negozi di nicchia per includere la pasta artigianale nei loro menù e promuovere con loro il prodotto artigianale della pasta che è protagonista nella dieta mediterranea. Infine creare rapporti con università e centri di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti, miglioramento dell’esistente, certificazioni di qualità”.