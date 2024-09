30 Settembre 2024, h. 17:23 CINEMA E AUDIOVISIVO – Il pugliese Corrado Azzollini confermato alla guida di Confartigianato Cinema e Audiovisivo

Il Consiglio Nazionale della categoria Cinema e Audiovisivo avrà alla guida, per i prossimi quattro anni, il pugliese Corrado Azzollini rieletto per un secondo mandato. Azzollini sarà affiancato da Mario Perchiazzi (Lazio) e Flora Fiume (Campania) nel ruolo di Vicepresidenti. Per le altre regioni saranno inoltre presenti Caterina Calabrò (Calabria), Umberto Croci (Marche), Alessandra De Rosa (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Leanza (Abruzzo), Luisa Porrino (Piemonte), Marco Recalchi (Veneto).

“La rielezione a presidente di Confartigianato Cinema e Audiovisivo, in un frangente così delicato per l’intero settore, è per me una grande responsabilità – ha dichiarato Corrado Azzollini – D’altra parte la riconferma è un incoraggiamento a perseverare nel lavoro svolto in questi anni: è il segnale che abbiamo imboccato la strada giusta. Per questo motivo, come Confartigianato continueremo a spenderci senza riserve nella tutela degli interessi delle micro e piccole imprese che lavorano nella filiera del cinema e dell’audiovisivo, a partire dal tema caldo del momento che è quello della riforma del tax credit”.

“Abbiamo già espresso la nostra contrarietà all’attuale formulazione dei decreti attuativi, che di fatto rischiano di consegnare l’intero settore in mano a pochi grandi player proprio a scapito di chi ha reso grande il cinema italiano e crea lavoro e sviluppo nel nostro Paese, ossia le piccole produzioni e distribuzioni. Vogliamo costruire con il Ministro Giuli un dialogo franco e leale in una visione comune che riconosca come irrinunciabile nel panorama culturale e produttivo italiano il ruolo delle mpmi”, ha aggiunto il Presidente Azzollini.