8 Maggio 2025, h. 11:43 CINEMA E AUDIOVISIVO – Confartigianato all’Italian Pavilion del Marché du Film di Cannes 2025

Confartigianato Cinema e Audiovisivo sarà presente al Marché du Film di Cannes 2025, con una propria delegazione, all’interno degli spazi dell’Italian Pavilion, curati da Cinecittà, presso il Salone Marta dell’Hotel Barrière Le Majestic.

Il Marché du Film, che si svolge in parallelo al prestigioso Festival di Cannes, è uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per l’industria cinematografica, un punto di incontro strategico per produttori, distributori e professionisti del settore di tutto il mondo.

La partecipazione di Confartigianato nasce con l’obiettivo di rafforzare l’azione politico-sindacale della categoria e offrire supporto concreto alle imprese associate, orientandole sulle dinamiche e le sfide del comparto cineaudiovisivo.

Appuntamento da non perdere martedì 13 maggio, ore 15:00, presso il Salone Marta dell’Hotel Barrière Le Majestic: Confartigianato Cinema e Audiovisivo organizzerà un panel dal titolo “Distribuzione internazionale: le opportunità per i prodotti realizzati dalle MPMI”. Sarà un momento di confronto dedicato alle micro, piccole e medie imprese del settore, per approfondire le opportunità offerte dai mercati esteri. Interverranno Corrado Azzollini, Presidente di Confartigianato Cinema e Audiovisivo, Francesca Breccia di ‘Coccinelle Film’, Christian Collovà, esperto di internazionalizzazione delle imprese del settore cineaudiovisivo, Roberto Stabile, responsabile Internazionalizzazione Cinecittà, I lavori saranno moderati da Mario Perchiazzi, Vice Presidente di Confartigianato Cinema e Audiovisivo.