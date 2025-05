6 Maggio 2025, h. 23:04 FOTOGRAFI – Da Confartigianato ok alla proposta di legge sul diritto d’autore delle opere fotografiche

Confartigianato Fotografi, insieme con altre Organizzazioni del settore, ha partecipato all’audizione presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera sulla proposta di legge in materia di diritto d’autore delle opere fotografiche.

La proposta di legge, d’iniziativa dei Deputati Amorese e Mollicone, è stata valutata positivamente dalle Organizzazioni, che hanno convenuto sulla assoluta ed urgente necessità di ammodernamento di una norma risalente al 1941, in considerazione dei progressi tecnologici che hanno completamente rivoluzionato il campo della fotografia, rendendo gli strumenti fotografici (ad esempio i telefoni cellulari multimediali) alla portata di tutti e che hanno reso quindi imprescindibile riaffermare il valore autoriale del fotografo, che deve essere riconosciuto attraverso la tutela di tutto il processo creativo, dalla scelta dei parametri fotografici fino alle fasi di post-produzione.

Nell’ambito del documento illustrato alla Commissione sono state avanzate alcune proposte mirate ad una maggiore e più puntuale definizione dell’opera fotografica e dei diritti ad essa connessi.

In particolare, è stato richiesto il chiarimento della definizione di “opera fotografica” per quanto riguarda la tutela delle fotografie “nascoste” o “sconosciute” (perché ad esempio mai sviluppate in vita dall’autore), a prescindere dalla immediata divulgazione nei confronti di soggetti terzi e, quindi, dalla piena conoscibilità.

Rispetto all’estensione della durata del diritto esclusivo sulle fotografie a 70 anni in luogo degli attuali 20, si è altresì proposto di conteggiare tale periodo non già dalla produzione della fotografia quanto, piuttosto, dalla data di prima pubblicazione nel caso di opera nascosta o comunque non conosciuta e divulgata. Inoltre, nel corso dell’intervento è stato anche ipotizzata la decorrenza a far data dalla morte dell’autore dell’opera fotografica.

Altre precisazioni hanno riguardato le cosiddette “liberatorie” con riferimento al diritto morale ed al diritto patrimoniale dell’autore nonché la necessità di definire a livello normativo l’ “opera collettiva”, indicando i parametri utili ad individuare coautori e collaboratori, la differente gradazione dei livelli di responsabilizzazione e correlativa protezione dei diritti riconducibili ai soggetti diversamente implicati nella creazione dell’opera.

Il Presidente di Confartigianato Fotografi Corrado Poli e la Responsabile nazionale Tiziana Angelozzi hanno confermato la disponibilità ad offrire il proprio contributo nel comune obiettivo di pervenire all’approvazione di un provvedimento in grado di garantire una protezione più completa e adeguata all’evoluzione della fotografia nell’età contemporanea.