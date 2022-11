12 Novembre 2022, h. 01:14 MERCATI ESTERI – ‘Exquisite Italian Taste’ a Novara e a Parma: buyer stranieri conquistati dal food made in Italy

Dall’8 al 10 novembre Novara e Parma sono state teatro dell’evento di incoming ‘Exquisite Italian Taste’ con incontri b2b tra le imprese del settore agroalimentare del Sistema Confartigianato e numerosi buyers esteri.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dalla Confederazione in collaborazione con ICE Agenzia e le associazioni di Confartigianato Piemonte Orientale e Confartigianato Parma.

L’evento ha preso il via l’8 novembre fra le storiche ed eleganti mura del Castello Visconteo Sforzesco di Novara e ha visto in prima linea Confartigianato Piemonte e Confartigianato Piemonte Orientale nell’accoglienza dei 19 buyer provenienti da otto Paesi esteri (Austria, Svizzera, Regno Unito, Paesi dell’area Baltica e Scandinava, USA) che hanno incontrato un selezionato gruppo di settanta imprese italiane provenienti da nove regioni: Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte, quest’ultima con la rappresentativa più numerosa composta da ventuno produttori. Il programma della giornata è stato incentrato sugli incontri b2b e una master class di cucina all’Istituto Maggia di Stresa.

Il 9 novembre la delegazione si è spostata a Parma dove è stata accolta da Confartigianato Parma al Teatro Verdi di Busseto alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali, per poi visitare il laboratorio di Culatello di una importante impresa produttrice parmense, il salumificio Dallatana, eccellenza del territorio parmense, con degustazione dei prodotti all’Osteria Vecchio Mulino, sempre a Busseto a pochi metri dalla casa natale di Verdi.

Il giorno successivo si sono tenuti gli incontri b2b e le 19 imprese selezionate da Confartigianato Parma tra i migliori produttori di culatello, prosciutto, parmigiano reggiano, aceto balsamico, formaggi, vino, aceto e miele, hanno incontrato i 19 buyer esteri nella cornice della Corte Pallavicina con visita al Museo del Culatello e lo show cooking dello chef Spigaroli. Grande soddisfazione da parte delle 90 imprese di Confartigianato per la perfetta organizzazione a Novara e Parma e per la qualità dei buyer, condizioni per importanti sviluppi di business.

“Gli imprenditori artigiani – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – sono campioni della qualità e della varietà dei prodotti alimentari made in Italy. E Confartigianato, insieme con le Associazioni territoriali e con ConfExport, società di sistema specializzata nei servizi per l’internazionalizzazione, moltiplica l’impegno per accompagnarli sui mercati esteri. Exquisite Italian Taste è una delle tante iniziative messe in campo, in collaborazione con Ice Agenzia, che dimostra la formula vincente degli incoming e dei percorsi itineranti nei territori per facilitare la partecipazione degli imprenditori e promuovere l’eccellenza del food made in Italy nel mondo. A luglio di quest’anno – fa osservare Granelli – le vendite all’estero delle piccole imprese si sono attestate a 141,2 miliardi e tra i settori con la maggiore crescita di export spiccano proprio le specialità alimentari con +5,4%. Si tratta di risultati che premiano l’impegno degli artigiani e delle piccole imprese e di Confartigianato al loro fianco”.