6 Dicembre 2022, h. 01:40 LOMBARDIA – Confartigianato protagonista a ‘Artigiano in fiera’, la manifestazione con 2350 espositori

E’ stata inaugurata il 3 dicembre la 26° edizione di Artigiano in Fiera, manifestazione organizzata in collaborazione con Confartigianato e in programma fino a domenica 11 dicembre, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.

Nove giorni dedicati alle produzioni delle piccole e micro imprese italiane e internazionali, e che vedono protagoniste le realtà del Sistema Confartigianato. All’inaugurazione è intervenuto il Segretario generale di Confartigianato Apa Milano, Monza Brianza, Enrico Brambilla, rappresentante di Confartigianato Imprese nel Comitato Direttivo di AF – L’Artigiano in Fiera.

I numeri di Artigiano in Fiera parlano chiaro: 2350 espositori provenienti da 84 diversi Paesi. Un vero e proprio giro del mondo. ”Il Paese non può che ringraziare i tantissimi imprenditori che fanno della memoria antica un mestiere in grado di regalare prodotti di qualità legati a un territorio – ha scritto nel suo messaggio il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso – Lavorerò con il massimo impegno per tutelare il settore dell’artigianato che rappresenta pienamente il genius loci caratteristico dell’italiano. Dobbiamo difendere il Made in Italy artigianale affinché venga protetto, tutelato e supportato sia a livello europeo che a livello internazionale”. Quest’anno Artigiano in Fiera si sviluppa su 7 padiglioni del polo di Fieramilano (Rho). Tutta l’Italia è rappresentata al gran completo, così come una grande area dedicata all’Europa dove spicca la Francia con i suoi artigiani e i suoi prodotti di qualità, ma anche la Spagna, l’Austria, il Portogallo. È stato allestito anche uno spazio di solidarietà dedicato a diciotto imprese provenienti dall’Ucraina, la cui partecipazione è interamente sostenuta da Ge.Fi. Spa: un chiaro segnale di pace per un popolo segnato dal conflitto bellico.

L’Artigiano in Fiera si offre come vetrina per aziende che interpretano una concezione di lavoro e di economia che pone al centro la persona. Si tratta di imprese radicate nel proprio territorio, che rappresentano le proprie tradizioni e trasformano la materia prima nel rispetto dei processi naturali.

Quest’anno AF ha posto un focus particolare sui talenti emergenti dell’artigianato, selezionando 12 giovani imprenditori che hanno meritato uno spazio espositivo all’interno dell’area di Regione Lombardia durante l’evento e visibilità sul portale dell’Artigiano in Fiera per 1 anno.

Tornano inoltre i saloni tematici come Vivere la casa, vetrina per le imprese artigiane specializzate nell’arredamento, nella valorizzazione degli spazi su misura e nelle soluzioni per l’abitare contemporaneo, l’Atelier Moda & Design, area dedicata al mondo del fashion e al design di alto livello, con creazioni sartoriali, gioiellerie artigianali e start up innovative.