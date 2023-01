17 Gennaio 2023, h. 15:58 Notizie ALIMENTAZIONE – A Sigep Confartigianato promuove l’eccellenza dell’artigianato dolciario made in Italy

Confartigianato Alimentazione è protagonista dell’edizione 2023 di Sigep, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in programma dal 21 al 25 gennaio a Fiera Rimini. Cinque giorni all’insegna dell’eccellenza espressa dai maestri artigiani gelatieri, pasticceri e panificatori di Confartigianato con un calendario fitto di iniziative: si parte sabato 21 gennaio con l’inaugurazione che vedrà l’intervento del Presidente di Confartigianato Marco Granelli e la riunione del Consiglio Direttivo di Confartigianato Dolciario.

“Sigep – sottolinea il Presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini – è un palcoscenico d’eccezione per mostrare e far degustare l’arte dei nostri imprenditori che esibiranno il meglio della creatività made in Italy applicata all’alta qualità delle materie prime. Per il secondo anno Confartigianato sarà presente a Sigep con un proprio stand (ubicato nel Padiglione A4 con il numero 044) per promuovere sia le performances e il saper fare degli artigiani sia l’attività di rappresentanza svolta da Confartigianato per accompagnare le imprese nelle nuove sfide che attendono il settore. La Confederazione è impegnata a 360 gradi al fianco degli imprenditori per aiutarli a fronteggiare i pesanti effetti dei rincari dell’energia e delle materie prime, una burocrazia asfissiante, le minacce all’identità delle nostre produzioni alimentari. Ma il nostro compito è anche quello di consentire agli artigiani di interpretare al meglio le sfide della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, di cogliere le opportunità dei mercati internazionali e di intercettare e soddisfare le nuove esigenze dei consumatori. Dobbiamo saper comprendere e interpretare le grandi trasformazioni che riguardano il mondo del food, anche anticipando le risposte più adatte a promuovere il valore artigiano delle aziende che rappresentiamo”.

Nel corso della manifestazione, lo stand di Confartigianato si trasformerà in un laboratorio nel quale i dirigenti artigiani realizzeranno dimostrazioni di produzioni di pasticceria, cioccolateria e gelateria e, da quest’anno, anche di panificazione. Le ricette della tradizione verranno rielaborate alla luce dei trend di gusto contemporanei grazie al talento di Giorgio Venudo Presidente Confartigianato Imprese Dolciario Friuli Venezia Giulia, Cristiano Gaggion Presidente Confartigianato Imprese Dolciario Veneto, Alessandro Del Trotti Presidente Confartigianato Imprese Dolciario Piemonte, Nicola Giotti Presidente Confartigianato Imprese Dolciario Puglia, Massimo Peruzzi Presidente Confartigianato Imprese Dolciario Toscana, Davide Cupioli, Consigliere di Confartigianato Panificatori e Presidente di Confartigianato Imprese Rimini. In particolare, Giorgo Venudo e Nicola Giotti realizzeranno le loro creazioni anche presso la Gelato Arena della fiera e le performance saranno trasmesse in diretta streaming sulle piattaforme del SIGEP.

Leggi il programma degli eventi organizzati da Confartigianato a Sigep