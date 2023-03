24 Marzo 2023, h. 01:29 CERAMICA – Al via il congresso bilaterale Spagna-Italia per il futuro della ceramica artigiana

Il 24 e 25 marzo una delegazione di imprenditori ceramisti guidati dal Presidente di Confartigianato Artistico Antonio Colì è a Siviglia per partecipare al primo Congresso Bilaterale Spagna-Italia dal titolo «Il futuro della ceramica artigianale: nuovi modelli e profili» organizzato dal Centro Nazionale di Riferimento per l’Artigianato Spagnolo (CRN) e finalizzato alla valorizzazione e promozione del settore della ceramica.

In questo ambito sarà siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle imprese spagnolo, l’Associazione dei ceramisti di Siviglia e Confartigianato Artistico. Il protocollo è finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l’Italia e la Spagna per promuovere l’innovazione e l’aggiornamento permanente delle competenze professionali, nonché la promozione a livello europeo e internazionale del settore della ceramica.

L’obiettivo finale è adottare le misure necessarie per trasferire le buone pratiche al settore dell’artigianato, come la creazione di reti tra gli imprenditori e le istituzioni dei due Paesi, promuovere attività finalizzate a favorire la diffusione e la comunicazione in ambito nazionale e internazionale del settore della ceramica, individuare nuove modalità di commercializzazione, rilanciare l’eccellenza dell’artigianato e la salvaguardia del patrimonio delle tradizioni made in Italy, con un occhio attento alle prospettive del mercato contemporaneo e a possibili e innovativi sviluppi del settore. La collaborazione in un prossimo futuro sarà estesa ad altri paesi europei che vantano una cultura artigianale e una profonda tradizione della ceramica allo scopo di creare una vera e propria rete europea di rappresentanza della ceramica.

Secondo il Presidente Antonio Colì “partendo da un’attenta ed accurata analisi della situazione attuale, si porranno le basi per un proficuo rapporto Italia-Spagna sotto diversi punti di vista: culturali, formativi, produttivi, commerciali ed istituzionali. L’appuntamento di Siviglia rappresenta infatti un importante momento di confronto tra gli artigiani della ceramica di due Nazioni, tra le più prestigiose al mondo. In un’epoca di globalizzazione consolidata come quella attuale, questo tipo di iniziative sono fondamentali per fare rete e unire le forze, non solo per promuovere l’eccellenza della ceramica europea, ma anche per contrastare le manifatture di scarsa qualità, attraverso una corretta informazione al consumatore”.

Il congresso inizia il 24 marzo con un workshop e incontri b2b dedicati all’export cui parteciperà per Confartigianato la responsabile internazionalizzazione e promozione Gabriella Degano per illustrare le attività di supporto e i format di maggiore successo per favorire l’export delle nostre imprese. Nella sede del workshop sarà inoltre allestita un’area espositiva dedicata alle produzioni di eccellenza di una ventina di imprese della ceramica associate a Confartigianato, le cui opere resteranno in esposizione permanente presso il Museo della Ceramica di Siviglia.

La II edizione del Congresso bilaterale Italia-Spagna si terrà nella primavera del 2024 in Puglia, territorio conosciuto in tutto il mondo per la produzione della ceramica, che presenta numerosi centri specializzati e vanta tradizioni antichissime. In tale occasione sarà inoltre organizzata una missione incoming di operatori spagnoli che incontreranno le aziende associate a Confartigianato, provenienti non solo dalla Puglia ma da tutta l’Italia.

“Confartigianato Ceramica – ha affermato il Presidente Colì – vuole essere sempre più presente a fianco dei propri artigiani nell’importante confronto con altre realtà internazionali, per valorizzare l’immenso patrimonio di conoscenze e tradizione della nostra cultura millenaria e condividere conoscenze ed esperienze”.