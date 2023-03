29 Marzo 2023, h. 19:43 COMUNICAZIONE – La comunicazione delle emozioni, il convegno di Omegna (VB) tra tradizione, innovazione e… “Punti di vista”



Dal convegno “La comunicazione delle emozioni | Tradizione e innovazione attraverso i cinque sensi”, in programma a Omegna (VB) il prossimo 18 aprile, parte il racconto di Punti di vista, l’iniziativa fotografica che, declinando le diverse sensibilità delle categorie del settore, punta a valorizzare il territorio e l’artigianalità della comunicazione.

Un progetto che si configura come un appuntamento annuale itinerante, un percorso da sviluppare in stretta sinergia tra i diversi livelli di Confartigianato, territoriale e nazionale, per raggiungere quell’obiettivo comune di valorizzazione l’artigianato e i territori stessi attraverso le specificità delle categorie del settore e la loro potenzialità al servizio delle imprese associate.

Si tratta di un format che trae spunto dall’omonimo e collaudato progetto di Confartigianato Arezzo, che ha messo a disposizione esperienza e know-how per la migliore declinazione nazionale dell’evento, la cui prima edizione è stata realizzata in collaborazione con Confartigianato Piemonte e Confartigianato Piemonte Orientale, sviluppata nelle zone di Omegna e Valle Strona e che verrà presentata al convegno nazionale di Confartigianato Comunicazione, in programma all’Auditorium del Forum di Omegna (VB) il 18 aprile 2023.

Attraverso gli interventi previsti scopriremo le potenzialità di tecnologie ormai indispensabili per i professionisti della comunicazione, in un contesto in cui realtà materiale e realtà digitale sono sempre più connesse. I relatori suggeriranno ai partecipanti stimoli e ispirazioni verso nuove frontiere comunicative, dall’approccio transmediale alla comunicazione phygital, dal Metaverso agli NFT, per comprendere come possano porsi le imprese rispetto a queste nuove prospettive.

E’ prevista infine l’opportunità per i partecipanti di una vera e propria visita guidata nel Metaverso italiano di The Nemesis.

Al fine di rendere l’evento – che rappresenta un vero e proprio momento di alto valore formativo – fruibile dal maggior numero possibile di imprese associate, i lavori potranno essere seguiti anche in diretta streaming sulla pagina FB di Confartigianato.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi a questo link.

Segui la diretta streaming.