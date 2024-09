25 Settembre 2024, h. 08:36 GRAFICI – Davide Riva acclamato alla Presidenza di Confartigianato Grafici

La visione di prospettiva di Davide Riva, lombardo, coniugata con l’esperienza acquisita grazie alla lunga militanza nella Categoria ai vari livelli del Sistema Confartigianato, ha raccolto il consenso di tutti i Presidenti regionali presenti, che lo hanno eletto all’unanimità Presidente di Confartigianato Grafici, così come hanno acclamato la vicepresidenza di Maurizio Baldi, toscano e Presidente nazionale uscente e dell’abruzzese Francesco Rapposelli.

Comporranno il Consiglio nazionale, l’Organo che definirà le linee politiche dell’Associazione, sulla base del programma di mandato del neo Presidente, Riccardo Cavicchioli (Emilia Romagna), Luigi Chiandetti (Friuli V.G.), Anna Dallemulle (Bolzano), Katia Fidani (Marche), Agnese Monacelli (Lazio), Daniele Patton (Trento), Nicola Pradel (Veneto) E Elisa Reviglio (Piemonte)

Sempre attento al rapporto con le scuole del proprio territorio, il Presidente è un convinto sostenitore della sinergia tra scuole, studenti, imprese e Confartigianato.

“Dobbiamo risolvere la cronica mancanza di personale che affligge le imprese appartenenti alla nostra Categoria” ha dichiarato Riva “e credo che questo possa avvenire soltanto attraverso il contatto con i giovani, l’offerta di formazione professionale al passo con i tempi e la valorizzazione dello stage in azienda”.

Nel programma del Presidente anche una serie di azioni mirate alla sostenibilità nel settore della grafica, l’individuazione di percorsi virtuosi che rispondano ai principi del rispetto dell’ambiente, del minor consumo di energia nell’esercizio delle attività, fino ad arrivare all’approvvigionamento di energia pulita derivante da fonti alternative. Altrettanta attenzione verrà riservata alla promozione ed alla sensibilizzazione nei confronti della certificazione MOCA a maggior tutela delle imprese sulle quali impatta tale normativa.

“C’è molto da fare” ha concluso Riva “ma con la politica dei piccoli passi perseguiremo al meglio l’obiettivo della tutela e sviluppo delle nostre imprese, messe in ginocchio negli ultimi anni dall’avvento prepotente della digitalizzazione. Per questo intendo promuovere a livello nazionale la conoscenza sulla diffusione delle informazioni relative all’utilizzo delle nuove tecnologie d’avanguardia per lo sviluppo delle attività: dalle strumentazioni 4.0 all’impiego dell’A.I., per fornire alle imprese associate strumenti adeguati per competere sul nuovo mercato”.