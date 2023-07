7 Luglio 2023, h. 12:32 EVENTI EVENTI – Seminario di Confartigianato a Padova: Il regolamento sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali spiegato agli imprenditori

Confartigianato Imprese, in collaborazione con Confartigianato Veneto, ha organizzato un seminario che si terrà lunedì 24 luglio presso la sede di Confartigianato Padova. L’obiettivo dell’evento è quello di informare gli imprenditori associati sul nuovo regolamento riguardante le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali, evidenziando l’impatto che questo potrebbe avere sulle piccole imprese e il valore aggiunto che potrebbe generare.

Nel corso del seminario interverranno, tra gli altri, l’Europarlamentare Alessandra Basso e il Presidente Confartigianato Artistico, Antonio Donato Colì. Sarà un’opportunità per gli imprenditori di confrontarsi con esperti del settore e acquisire una maggiore comprensione dei vantaggi offerti dal regolamento sulle indicazioni geografiche.

Le indicazioni geografiche rappresentano un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale per specifici prodotti, la cui qualità è strettamente legata all’area di produzione in cui vengono realizzati. Alcuni esempi famosi di questo tipo di prodotto sono il rinomato corallo di Torre del Greco, la carta di Fabriano e il porfido Trentino.

Il nuovo regolamento garantirà la qualità e l’autenticità dei prodotti venduti all’interno dell’Unione Europea. Queste nuove norme sono state introdotte per impedire che qualcuno possa sfruttare gratuitamente il lavoro di alta qualità dei veri produttori di una vasta gamma di prodotti artigianali e industriali.

Fino ad oggi, l’Unione Europea aveva norme specifiche per la protezione delle indicazioni geografiche riguardanti vini, bevande alcoliche, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli. Il Chianti e il Prosciutto di Parma sono esempi ben noti di indicazioni geografiche legate al settore agricolo.

Tuttavia, non esisteva una protezione a livellocomunitario per i prodotti artigianali e industriali. Il nuovo regolamento mira a colmare questa lacuna introducendo una protezione direttamente applicabile per questi tipi di prodotti, come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana e altri. L’obiettivo è integrare la protezione già esistente per le indicazioni geografiche nel settore agricolo.

Il 2 maggio scorso, i rappresentanti del Parlamento Europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento.

Confartigianato Imprese ha seguito attentamente l’intero processo legislativo, sia a livello nazionale che europeo, per garantire la tutela delle nostre eccellenze artigianali e il loro legame con il territorio.

Per Confartigianato il testo avrebbe potuto essere più ambizioso, tuttavia il risultato finale è apprezzabile. In particolare, sono stati introdotti alcuni aspetti positivi che meritano attenzione. Ad esempio, la definizione di “prodotto artigianale” si allinea con la posizione confederale, distinguendo chiaramente tra prodotti realizzati a mano o con un forte apporto umano e quelli di natura industriale, senza tralasciare l’apertura verso gli strumenti digitali utilizzati dalle imprese innovative.

Inoltre, la confederazione aveva sollecitato l’inclusione di un requisito che richiedesse la produzione principale del bene nel territorio di riferimento per poter accedere alle indicazioni geografiche. Nonostante questa proposta sia stata respinta dagli Stati membri, l’azione di Confartigianato ha ottenuto un maggiore riconoscimento del legame tra i prodotti e il territorio in altre disposizioni, come nell’articolo 5 o nell’articolo 69, che prevede che la relazione della Commissione Europea in fase di revisione si concentri proprio su questo aspetto.

In generale, si tratta di un nuovo quadro giuridico che rappresenta il primo passo verso una protezione più solida dei prodotti artigianali italiani e una fonte di guadagno per le imprese che li producono. Confartigianato Imprese continuerà a impegnarsi per tutelare le nostre eccellenze e promuovere il loro valore a livello nazionale ed europeo.

