8 Agosto 2023, h. 14:40 ASCOLI PICENO – Tra Passione e Eccellenza: Confartigianato celebra il Made in Italy con Moda sotto le Stelle

La 37ª Edizione di “Moda sotto le Stelle” si è svolta il 2 agosto nella suggestiva Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, Italia. L’evento è stato organizzato da Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e ha celebrato l’artigianato italiano come passione tramandata di generazione in generazione. La serata è stata condotta da Marco Moscatelli e Matilde Brandi, con la partecipazione di personalità della moda, del giornalismo e del lusso. Oltre 40 brand hanno presentato splendidi abiti rappresentativi del made in Italy di qualità. “Moda sotto le Stelle” si dedica a promuovere l’artigianalità autentica nella moda italiana, onorando le tradizioni e le abilità artigianali dell’Italia nel mondo della moda.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, la vicepresidente di Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, Natascia Troli, si è detta “onorata e orgogliosa di essere riuscita anche quest’anno a organizzare con il contributo di enti pubblici e privati, imprese, sponsor e della struttura Confartigianato l’evento che per i nostri artigiani rappresenta una vetrina di indiscusso livello per visibilità e prestigio”.

Il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha sottolineato il valore intrinseco dell’artigianalità, “un elemento che non è possibile delocalizzare e che caratterizza il tessuto imprenditoriale locale: l’annuale sfilata, cresciuta sempre più ogni anno grazie alle sinergie poste in campo, è inserita tra i maggiori eventi della città ed è in linea con le politiche dell’amministrazione comunale, tese alla valorizzazione delle peculiarità locali, storiche e artistiche. La rassegna ha il pregio di coinvolgere e intercettare attivamente anche i flussi turistici che si riversano su Ascoli Piceno”.

Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, ha esaltato l’aspetto imprenditoriale del settore Moda, il total look, che è dietro a ogni creazione artigiana, “dallo sforzo organizzativo di Confartigianato MC-AP-FM al backstage che lavora per presentare al meglio le creazioni in passerella in cui il bello e il ben fatto ricevono l’ammirazione del numeroso pubblico presente”.

Dal Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, “un plauso allo sforzo profuso nel coinvolgere e dare ampio risalto alle giovani maestranze, senza dimenticare la dimensione ormai nazionale che l’evento ormai inizia ad assumere”.

L’assessore agli eventi del Comune di Ascoli Piceno, Monia Vallesi, ha ringraziato la struttura organizzativa di Confartigianato e del settore Moda ed Export, ponendo l’accento sull’importanza che “un evento di così grande portata può rappresentare per un’impresa o per un giovane talento emergente, un’occasione, a volte unica, in cui dare il meglio di sé, da cogliere senza timori”.

Giorgio Menichelli, segretario generale della Confartigianato MC-AP-FM ha evidenziato “la continuità con la quale gli attuali dirigenti, ma anche i precedenti presidenti (Moreno Bruni) e organizzatori (Gruppo Sarti Piceni) hanno portato avanti per 37 anni un evento sempre più grande e atteso: esserci sempre, questo costruisce l’affidabilità che le imprese che rappresentiamo chiedono. Preoccupa il calo demografico che si registra da otto anni (20.000 abitanti persi nell’area dell’intero cratere sismico), ma organizzare eventi proprio qui è una responsabilità, perché si dà valore al territorio. Speriamo che il territorio possa assorbire il flusso turistico che si muove intorno all’evento, un luogo anche di racconto, di storytelling narrato dal pubblico e dai partecipanti.”

Il responsabile del settore Moda Export e Internazionalizzazione, Paolo Capponi, ha elencato i numeri che rendono grande la Rassegna di Moda di quest’anno: “Oltre 40 imprese protagoniste tra sartorie, orafi, imprese della confezione, accessori, pelletteria e giovani emergenti; almeno 12 imprenditori partecipanti hanno meno di trenta anni di età e sono già lanciati sui mercati esteri; un backstage ricco e articolato ha sostenuto il lavoro della regista Chiara Nadenich, coordinato da Michael Mazzacane. L’edizione appena conclusa ha visto la presenza di alcune firme del giornalismo specializzato nel settore moda nazionale e internazionale e di Gigliola Maule, presidente di Camera Show Room di Milano che insieme con altri rappresentanti degli show room milanesi hanno arricchito il parterre in Piazza.”