16 Settembre 2023, h. 10:00 GIOVANI IMPRENDITORI – Il Movimento Giovani Imprenditori si ritrova in Puglia per la prima Giunta itinerante sul territorio

Il 14 settembre scorso, negli spazi di Confartigianato Puglia a Bari, si è tenuta la prima Giunta nazionale “itinerante” del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato: un format sperimentale fatto per tessere rapporti sempre più stretti con i territori. I delegati hanno poi partecipato alla 69^ Giornata dell’Artigianato alla Fiera del Levante, con la presenza del Presidente di Confartigianato, Marco Granelli.

Il 15 settembre, invece, a Molfetta (BA) si è tenuto l’evento “Giovani Imprenditori: obiettivo sostenibilità. Adempimenti, opportunità e competitività nei modelli del business circolare”, un seminario di potenziamento delle competenze imprenditoriali in materia di sostenibilità e circolarità dedicato ai giovani. L’evento rientra nelle attività di Confartigianato Imprese Sostenibili e ha beneficiato del patrocinio dell’Anno europeo delle competenze.

Relatore dell’evento è stato il dott. Matteo Avello, istruttore e project manager di Ecocerved Scarl, che ha approfondito il tema della giornata con un taglio pratico e operativo, suscitando la curiosità dei partecipanti e numerosi interventi.

A seguire, la testimonianza di Semmy Marziliano, titolare di “Legno di Puglia”, un’impresa pugliese associata a Confartigianato che ha fatto del riuso e della sostenibilità ambientale il fulcro del proprio modello di produzione.

“Circolarità e la sostenibilità sono parole molto utilizzate ultimamente, ma non sempre si coglie la profondità del loro significato – ha dichiarato Gianluca Bonni, presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Puglia – Per la piccola impresa dotarsi di un modello di business sostenibile sotto tutti i profili, quello ambientale in primis, è in questo momento storico un imperativo. Noi giovani soprattutto siamo chiamati a mostrare una sensibilità superiore, nell’ottica di recuperare un equilibrio con il mondo in cui viviamo”.

“I temi di questa giornata sono quantomai centrali nell’agenda del Movimento – ha commentato il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, Davide Peli. Si tratta di profili oramai ineluttabili, che aprono però vere e proprie ‘miniere’ di opportunità per le nostre aziende. Insomma: vantaggi per l’ambiente e per la società in cui viviamo ma anche occasioni importanti per migliorare i nostri processi aziendali o, addirittura, creare nuove occasioni di business”.