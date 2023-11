22 Novembre 2023, h. 14:19 ALIMENTAZIONE – Il 25 e 26 novembre a Milano Confartigianato mette in mostra l’eccellenza dei dolci tipici artigiani di tutta Italia

Una mostra–mercato e un percorso espositivo per valorizzare i prodotti dolciari delle imprese artigiane italiane e le diverse tradizioni regionali delle festività natalizie: questa sarà la prima edizione di “Dolce Italia, il gusto del Natale artigiano”, appuntamento promosso da Confartigianato Imprese – in collaborazione con 7 federazioni regionali di Confartigianato – e realizzata da Conf Export Srl.

L’evento dà il senso di quello che Confartigianato Imprese vuole raccontare e celebrare partendo dal più celebre dei dolci della tradizione natalizia italiana, il panettone, ma valorizzando anche le diverse produzioni di ogni regione, a significare il legame tra artigianato, tradizione e territorio.

La manifestazione intende quindi dare al pubblico uno spaccato della tradizione dolciaria natalizia delle varie aree d’Italia. Le 19 aziende artigiane, provenienti da Lazio, Puglia, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto, metteranno in vetrina per l’assaggio e la vendita prodotti legati a questo particolare periodo dell’anno (non solo panettone), insieme ad altri prodotti dolciari.

I visitatori della mostra-mercato potranno quindi scoprire e acquistare panettoni di ogni genere, con i più svariati abbinamenti di gusto e tecniche di lievitazione, provenienti da tutte tutti i territori presenti e poi pandori, focacce dolci, panfrutti, anelli di monaco, sbrisolone, cannoli, mandorlacci, pasticciotti, creme da spalmare, zabaione storico, cantucci, biscotti di ogni genere e origine (dalle rose del deserto ai brutti buoni).

La kermesse prevede infine un percorso espositivo che grazie ad alcuni pannelli, curati da Alberto Capatti, storico della cucina e della gastronomia italiana, racconterà la tradizione dolciaria in Italia per divulgare attraverso un breve excursus il gusto del dolce nei territori della Penisola.

L’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro è prevista alle ore 10.00 di sabato 25 novembre.

L’APPUNTAMENTO CON ‘DOLCE ITALIA, IL GUSTO DEL NATALE ARTIGIANO’

Quando: sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 – dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Dove: Palazzo dei Giureconsulti – Sala delle Colonne (Piazza Mercanti, 2 – Milano)

Evento promosso da: Confartigianato Imprese. In collaborazione con: Confartigianato Imprese Lazio, Confartigianato Imprese Puglia, Confartigianato Imprese Lombardia, Confartigianato Imprese Piemonte, Confartigianato Imprese Toscana, Confartigianato Impese Sicilia, Confartigianato Imprese Veneto. Evento realizzato da Conf Export Srl

Le imprese partecipanti:

1. Antoniazzi s.r.l (Bagnolo San Vito – Mantova);

2. Sapori di Piana di Nino Bello (Palermo);

3. Dolce e Barbagallo snc di Dolce Cristian e Barbagallo Eugenio (Tortona – Alessandria);

4. L’Onorato Pollo di Alberto Pollo e C. Snc (Borgo Vercelli – Vercelli);

5. Viale e Serale Snc (Borgo San Dalmazzo – Cuneo);

6. Pasticceria Dolce Vita di Del Trotti Alessandro (Costigliole D’Asti – Asti);

7. Panificio Piantanida Luca (Coggiola – Biella);

8. GE’ – FARM Srl (Villorba – Treviso);

9. Vicentini Siro e Figli Snc (Breganze – Vicenza);

10. Casantini Srl (Viterbo);

11. Pasticceria Giotti di Giotti Nicola (Giovinazzo – Bari);

12. Azzurra Srl “La Forneria del Lago” (Paratico – Brescia);

13. Pasticceria Melograno Srl (Madone – Bergamo);

14. Pasticceria Polozzi (Blera – Viterbo);

15. Pasticceria Eros di Cristina Campagnacci & C. (Galatina – Lecce);

16. Le Delizie di Montepiano Srl (Montepiano di Vernio – Prato);

17. Berardi Srl (Ruvo di Puglia -Bari);

18. Pasticceria ATENA di Margini Gianni e C. Snc (Sabbioneta – Mantova);

19. Davide Longoni SRL (Milano).