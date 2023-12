6 Dicembre 2023, h. 18:35 Notizie FORMAZIONE – Alle imprese di Confartigianato il premio Eccellenza Duale della Camera di Commercio Italo-Germanica

Sono due aziende della provincia di Treviso associate a Confartigianato – Elettromeccanica Braido Impianti elettrici e Zanusso Macchine agricole e giardinaggio – le vincitrici, nella categoria ‘Microimprese’, del Premio di Eccellenza Duale, coordinato dalla Camera di Commercio italo-germanica, grazie al supporto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET).

Il Premio, giunto quest’anno alla sesta edizione, si rivolge a tutte le aziende impegnate nella realizzazione di progetti di formazione duale in Italia e vede, tra i partner istituzionali, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Confartigianato.

Il prestigioso riconoscimento, articolato in quattro categorie, è stato consegnato oggi a Roma, nel corso di una cerimonia organizzata presso la residenza dell’Ambasciatore tedesco in Italia Hans-Dieter Lucas, e alla quale sono intervenuti la responsabile Bilateralità e Formazione professionale di Confartigianato, Silvia Ciuffini, e il responsabile Formazione di Sistema di Confartigianato e Direttore della Fondazione Germozzi, Giovanni Boccia.

L’Ambasciatore Lucas, nel suo saluto introduttivo, ha sottolineato la stretta e storica collaborazione tra Italia e Germania sui temi della formazione professionale, ribadita anche nell’ambito del Piano d’azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo siglato lo scorso 22 novembre dalla Premier Giorgia Meloni e dal Cancelliere Olaf Scholz. L’impegno comune dei due Paesi per valorizzare e diffondere le buone prassi di formazione teorica e pratica in azienda – ha detto l’Ambasciatore – è fondamentale per affrontare i problemi della disoccupazione giovanile, della carenza di personale qualificato denunciata dalle imprese, delle transizioni green e digitale che richiedono nuove competenze. Su questi temi si sono soffermati anche i rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Istruzione intervenuti alla cerimonia e che hanno ricordato l’impegno del Governo nel promuovere la formazione duale.

E proprio nell’apprendistato duale sono impegnate le due imprese di Confartigianato che hanno ricevuto oggi il Premio: Elettromeccanica Braido, di Vittorio Veneto, con il progetto “Relazione scuola-impresa”, in collaborazione con l’IIS Vittorio Veneto, e Zanusso Angelo, di Oderzo, con il progetto “Zanusso: opportunità e crescita”, in collaborazione con l’I.S.I.S. A. V. Obici. hanno infatti offerto a due giovani studenti l’opportunità di svolgere un contratto di apprendistato duale nell’ambito di un percorso di istruzione e formazione professionale.

“Un primo ringraziamento – affermano i titolari dell’azienda Elettromeccanica Braido – alla Germania, poichè l’apprendistato duale è un modello di apprendimento mutuato dalla cultura tedesca. Ma anche al preside e ai docenti dell’Istituto di istruzione superiore ‘Vittorio Veneto’ Città della Vittoria, e a Confartigianato, perché per attivare gli strumenti che la legislazione ci offre c’è bisogno, innanzitutto, di chi in essi creda, ne riconosca il valore e si dedichi alla loro attivazione. Al nostro giovane apprendista duale va il grazie più sincero perché come in ogni rapporto lo scambio è bidirezionale: contribuire con la nostra esperienza alla sua formazione si è rivelata per noi una straordinaria e singolare opportunità di crescita e un’occasione di miglioramento. Quello con Simone è stato il nostro primo contratto di apprendistato duale che si è declinato solo in accezioni positive. I ragazzi sono il nostro futuro ed è responsabilità di tutti noi offrire loro gli strumenti per poter crescere al meglio. Questa affermazione vuole essere un invito a costruire, a fare, a essere proattivi nel concorrere alla formazione e alla crescita di giovani che portano in dote il loro talento”.

L’azienda Zanusso ha offerto al proprio apprendista, studente della scuola ISIS Obici di Oderzo, l’opportunità di crescere in termini di competenze e conoscenza e lo sta accompagnando al conseguimento del diploma. Un percorso inaugurato lo scorso febbraio che si è rivelato qualificante e arricchente per entrambe le parti coinvolte. Il personale dell’impresa è stato infatti contagiato dalla vivacità, dalla freschezza, dall’entusiasmo, dalla curiosità dello studente. Quest’ultimo si è lasciato condurre nel viaggio alla scoperta dell’impresa e delle professionalità di cui la stessa fa sintesi e ha potuto conoscere un mestiere che si caratterizza per uno straordinario portato di innovazione.

Negli ultimi anni, sempre più aziende e istituti hanno dimostrato interesse nel coinvolgere studenti e studentesse in progetti formativi secondo il modello duale tedesco, che prevede un’alternanza tra momenti didattici e di lavoro e apprendimento in azienda, per formare nuove figure professionali sempre più richieste sul mercato e rispondere così alla carenza di personale qualificato. Dal 2018 a questa edizione, il Premio Eccellenza Duale ha coinvolto quasi 250 progetti duali, 216 aziende, 188 partner formativi – tra cui scuole superiori, Centri di Formazione Professionale, ITS, università e altri enti di formazione. I progetti sono stati realizzati in 17 regioni, con la partecipazione di più di 3.700 giovani studenti e apprendisti. Per l’edizione di quest’anno, il Premio ha coinvolto realtà provenienti da regioni e settori diversi: 39 i progetti candidati, realizzati da 39 imprese e 33 partner formativi, per un totale di 627 studenti in 12 regioni e 17 settori.