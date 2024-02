20 Febbraio 2024, h. 11:25 IMPRESE DEL VERDE – Confartigianato in prima linea a Myplant & Garden 2024. Focus sul PNRR e la forestazione urbana

Confartigianato Imprese del Verde sarà protagonista a Myplant & Garden, il prestigioso appuntamento fieristico dedicato al mondo del verde e del giardinaggio, in programma presso Fiera Milano – Rho dal 21 al 23 febbraio 2024. Confartigianato Imprese del Verde sarà presente con uno stand istituzionale nel padiglione 20, al numero A18, per offrire ai visitatori l’occasione di interagire direttamente con i professionisti del settore e di scoprire le ultime tendenze nel campo della manutenzione del verde.

Myplant & Garden è un’importante occasione per approfondire le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e per esplorare le innovazioni nel settore del verde urbano grazie all’organizzazione di un evento di spicco: il seminario “PNRR e Forestazione Urbana: a che punto siamo?”, fissato per il 21 febbraio dalle 12.30 alle 13.30 presso la Landscape Area, nel padiglione 20.

Questo incontro, che vede la collaborazione di importanti enti del settore e tra cui Acer in veste di Media Partner, approfondirà le dinamiche e le prospettive legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in rapporto con le iniziative di forestazione urbana attuate in Italia, in un contesto di crescente consapevolezza ambientale. Si analizzeranno le strategie messe in atto, valutando i progressi compiuti finora, individuando le sfide ancora da affrontare, le opportunità di collaborazione tra pubblico e privato, le possibili strategie per ottimizzare gli investimenti e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tra i partner coinvolti nell’organizzazione del seminario il Verde Editoriale, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Milano – Lodi – Monza e Brianza e la Federazione Regionale degli Agrotecnici e Agrotecnici della Lombardia. Un’opportunità unica, inoltre, per gli iscritti a questi enti di acquisire Crediti Formativi professionali partecipando al seminario.

Leggi il programma del seminario “PNRR e Forestazione Urbana: a che punto siamo?”