4 Marzo 2024, h. 14:29 IMPRESE DEL VERDE – Ortogiardino 2024: Confartigianato getta un ponte tra natura e formazione professionale

L’edizione 2024 di Ortogiardino, evento di spicco a Pordenone fino al 10 marzo, rappresenta l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di fiori, piante e giardinaggio nel NordEst, vantando oltre 300 espositori, tra cui floricoltori, venditori di attrezzature e prodotti per la cura di giardini e orti, oltre a bulbi, sementi, attrezzature per aree verdi, mobili da esterno e decorazioni.

Confartigianato Imprese Pordenone conferma il proprio impegno verso questa manifestazione partecipando con uno stand esclusivo, trasformato per l’occasione in un giardino grazie alla sinergia tra Confartigianato Imprese del Verde e artigiani locali, quali falegnami, fabbri e marmisti del Friuli occidentale.

L’iniziativa coinvolge anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario IIS ‘Il Tagliamento’, i quali contribuiranno realizzando un’aiuola didattica all’interno dello stand, laboratorio vivente sulle tecniche di coltivazione. Questa aiuola sarà poi trasferita presso l’istituto, evidenziando l’importanza della collaborazione tra il mondo imprenditoriale e il settore educativo per la formazione di futuri professionisti del verde.

Durante Ortogiardino, Confartigianato Imprese Pordenone, in collaborazione con la categoria Imprese del Verde, organizza seminari formativi per i visitatori su argomenti quali la forestazione urbana, i cambiamenti climatici, la gestione del verde e le normative relative a sfalci e potature. L’evento sarà anche l’occasione per presentare un manuale curato da Orlando de Pra, responsabile di Confartigianato Imprese del Verde Friuli Venezia-Giulia, dedicato alla manutenzione e cura degli spazi verdi urbani e privati, sottolineando l’importanza della conoscenza e del rispetto ambientale.