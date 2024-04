3 Aprile 2024, h. 16:44 ACCONCIATURA – La nostra Tiziana Chiorboli è la nuova Presidente della Camera Italiana dell’Acconciatura

La Presidente di Confartigianato Benessere, Tiziana Chiorboli, è stata nominata alla Presidenza della Camera Italiana dell’Acconciatura al termine del convegno “L’evoluzione della professione acconciatore: dalla formazione alla sostenibilità”, in programma il 24 marzo scorso e parte integrante del programma di eventi del Cosmoprof Worldwide Bologna 2024.

Alla guida della Camera dell’Acconciatura per il prossimo quadriennio, la nostra Tiziana Chiorboli sarà affiancata dai Vice Presidenti Massimiliano Peri (Presidente Nazionale Coordinatore Unione CNA) e Gianni Manzetti (Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a.).

Emozionata per il prestigioso incarico, la Presidente Chiorboli ha sottolineato l’onore di “raccogliere il testimone che mi porge il mio predecessore, Antonio Stocchi, che ringrazio per l’attività svolta durante un mandato reso particolarmente complesso dalla pandemia e dall’impatto che ha avuto sulla categoria. Farò tesoro dei consigli e degli insegnamenti ricevuti in questi anni e mi impegnerò al massimo per centrare gli obiettivi che CIA persegue per le imprese del comparto artigiano, in sinergia con le associazioni di riferimento”.

La nuova squadra di presidenza guidata da Tiziana Chiorboli sarà formalizzata in occasione dell’Assemblea di CIA del prossimo giugno e vedrà – per la componente Confartigianato – la conferma di Michele Ziveri (Presidente Acconciatori Confartigianato Emilia Romagna) nel Consiglio Direttivo e del Presidente Acconciatori Confartigianato Marche Daniele Zucchini nell’Assemblea, che accoglierà la new entry Jacqueline Jessica Porroni, Presidente Acconciatori Confartigianato Toscana.

Un caloroso BUON LAVORO a tutti!