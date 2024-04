29 Aprile 2024, h. 15:08 Studi STUDI – 1 milione di occupati in più in due anni. Evoluzione e rischi per l’economia italiana nel webinar del 6 maggio

Nell’ultimo biennio, caratterizzato dalle incertezze della guerra in Ucraina, dal crescente rischio geopolitico, dalla debolezza del commercio internazionale e da una stretta monetaria di intensità senza precedenti nella storia dell’Euro, la domanda di lavoro delle imprese ha generato un sostenuto aumento dell’occupazione. L’analisi dei dati annuali, recentemente pubblicati da Istat ed Eurostat, evidenzia che tra il 2021 e il 2023 gli occupati in Italia sono saliti di 1 milione e 26mila unità (+4,5%). La crescita biennale di oltre un milione di occupati non ha precedenti nella serie storica che inizia dal 1977: la variazione passata più ampia fu quella di 689mila occupati, registrata tra il 1999 e il 2001.

La crescita dell’occupazione è trainata dall’aumento di 838mila dipendenti permanenti (+5,7%) – di cui 801 mila a tempo pieno – a fronte di un aumento di 74mila dipendenti temporanei (+2,5%) e di 114mila indipendenti (+2,3%). Si registra un maggiore dinamismo dell’occupazione femminile (+5,0%) rispetto a quella maschile (+4,2%), come ha evidenziato il report ‘Imprese e lavoro delle donne nell’era dell’incertezza – Tra presente e futuro al femminile’ presentato la scorsa settimana alla Convention del Movimento Donne Impresa Confartigianato.

Sicilia, Puglia e Veneto, locomotive europee – In una classifica ibrida tra le maggiori regioni italiane (con almeno 1 milione di occupati) e i più grandi paesi dell’Ue (con almeno 5 milioni di occupati), le performance occupazionali nell’ultimo biennio della Sicilia con +7,6%, della Puglia con +7,1% e del Veneto con +7,0%, sono migliori di quella della Spagna (+6,2%), mentre la Campania con +5,8% registra una performance migliore di quella dei Paesi Bassi (+5,4%). L’intero Mezzogiorno con +5,7% fa meglio della Germania (+4,2%), mentre la Lombardia con +3,9% fa meglio della Francia (+3,1%). Tra le maggiori province – con oltre 200mila occupati – l’occupazione nel biennio in esame sale a doppia cifra a Catania (+15,1%) e Padova (+13,7%), mentre si registra una dinamica superiore alla media Napoli e Lecce (+9,4%), Bari (+8,4%), Venezia (+7,8%), Verona e Genova (+7,6%), Como (+5,9%), Monza e della Brianza (+5,7%), Roma (+5,5%), Palermo (+5,2%), Varese (+4,9%), Pavia (+4,8%) e Vicenza (+4,6%). In generale, come evidenzia una nostra recente analisi, si osserva una maggiore crescita dell’occupazione nei territori con una più alta presenza dell’artigianato.

Evoluzione e rischi dell’economia italiana nel webinar del 6 maggio – L’evoluzione del mercato del lavoro, insieme alle tendenze della congiuntura, del quadro macroeconomico e delle politiche economiche, saranno al centro del webinar organizzato dall’Ufficio Studi in collaborazione con la Direzione Politiche economiche che si terrà il lunedì prossimo 6 maggio 2024, dalle ore 12.00 alle 13.15 per la presentazione del 29° report su trend economia, congiuntura e MPI, ‘Incertezze della congiuntura e delle politiche economiche: i rischi per l’economia italiana’.

Programma webinar lunedì 6 maggio 2024, ore 12.00-13.15

Introduzione di Vincenzo Mamoli, Segretario Generale

La congiuntura per le imprese e i rischi di frenata della locomotiva Italia, di Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi

Le evidenze territoriali, di Licia Redolfi, Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia

Conclusioni di Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche

Dinamica occupazione 2021-2023 in top paesi Ue e regioni italiane

2023, variazione % rispetto 2021. 15 anni ed oltre – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Istat