23 Aprile 2024, h. 17:10 Notizie DONNE IMPRESA – Il Governo alle imprenditrici di Confartigianato: “Costruiamo insieme il futuro al femminile”

“Costruiamo insieme il futuro al femminile. Il Governo è attento e vicino alle donne e alle imprenditrici con l’impegno a sostenerle nel difficile compito di conciliare vita e lavoro”. E’ il messaggio portato dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella e dal Sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze Lucia Albano alla Convention di Donne Impresa Confartigianato dal titolo “Futuro al femminile. Equità, generatività, sistema”, svoltasi oggi a Roma.

Le esponenti dell’Esecutivo hanno raccolto l’appello lanciato, in apertura dei lavori della Convention, dalla Presidente delle imprenditrici di Confartigianato Daniela Biolatto la quale ha sottolineato: “Serve una svolta nelle politiche per accompagnare l’impegno femminile in economia. Il sostegno alle imprese delle donne deve essere un pilastro degli interventi pubblici per raggiungere l’empowerment femminile e contribuire così ad uno sviluppo equo e sostenibile. Le imprenditrici e in generale le donne italiane ‘soffrono’ la bassa spesa pubblica per sostenere famiglie e giovani: siamo al 22° posto in Europa con appena l’1,4% di risorse dedicate a questo obiettivo. In pratica, a fronte di 12 euro destinati a sanità, pensioni, anziani, soltanto 1 euro va alle famiglie e ai giovani. Bisogna quindi potenziare il welfare e agire sulla leva della fiscalità. In particolare, chiediamo di prevedere la detraibilità delle spese sostenute dalle imprenditrici per servizi di assistenza domestica e familiare a supporto dei lavori di cura e di conciliazione vita-lavoro. Altrettanto importanti misure nel campo dell’istruzione, favorendo l’accesso delle giovani all’acquisizione di competenze STEM, linguistiche e digitali e a interventi mirati a promuovere la cultura dell’impresa femminile”.

La Ministra Eugenia Roccella, intervenuta con un videomessaggio, ha sottolineato: “Le tre parole-chiave della Convention – generatività, sistema ed equità – sono le stesse che consideriamo fondamentali. Generatività, perché la natalità è fondamentale per il nostro Paese. Sistema, perché cerchiamo di avere una visione d’insieme che tenga tutti i provvedimenti all’interno di una prospettiva di crescita, di sviluppo in senso ampio, economico ma anche sociale e tecnologico. Vogliamo un’Italia più forte, un’Italia che dia più opportunità a tutti, in particolare alle donne. Equità, perché le pari opportunità sono davvero una leva per lo sviluppo e per la natalità. Se non miglioriamo la situazione della parità di genere, della parità tra uomo e donna, se le donne non hanno davvero occasioni di imprendere, di lavorare, occasioni di realizzarsi sul piano professionale e se non c’è una conciliazione efficace e quindi se non possono essere madri, diventa penalizzante proprio per le loro prospettive, per le loro ambizioni di realizzazione professionali, e non riusciremo a raggiungere gli obiettivi che vogliamo”.

La Ministra per le pari opportunità e la famiglia ha poi ricordato “l’impegno per intrecciare i tre temi del ministero, Pari opportunità, Natalità, e Famiglia, evitando provvedimenti spot o frammentati, ma cercando proprio di costruire un futuro al femminile e quindi di costruire una prospettiva di sviluppo e di disegnare un percorso”. “Lo abbiamo fatto – ha spiegato – con un’articolazione su tre punti: il lavoro femminile, la conciliazione, i servizi e le misure di sostegno diretto. Sul fronte del lavoro femminile e la conciliazione, i primi risultati sono 260.000 posti di lavoro in più per le donne. Per la conciliazione, oltre al potenziamento dei congedi parentali, i fringe benefit, la decontribuzione per le donne dal secondo figlio in poi e la certificazione di genere. Abbiamo aumentato il rimborso per gli Asili Nido, che dal secondo figlio in poi sono sostanzialmente gratuiti. Con il PNRR abbiamo iniziato a aumentare anche i posti. Pensiamo di raggiungere l’obiettivo, anche qui, che ci siamo posti, che è quello europeo di oltre il 30% di copertura. Abbiamo appena annunciato che anche quest’anno finanzieremo i centri estivi. Tra le misure di sostegno, abbiamo aumentato complessivamente da 16 miliardi a 19 miliardi la spesa per l’assegno unico e in media chi recepisce questa misura ha 700 € l’anno in più rispetto a prima”.

Da parte sua, il Sottosegretario al Ministero dell’economia Lucia Albano ha rimarcato l’impegno del Governo che ha lavorato, per la prima volta, in maniera sistemica sul lavoro delle donne, sulla maternità e la natalità. Una donna deve essere libera di non scegliere tra lavoro e carriera e di poter scegliere entrambi. È il tema su cui ci siamo concentrati e che porterà sviluppo al nostro Pil. Perché sostenere le donne non è soltanto una questione di genere ma una priorità che libera risorse per lo sviluppo dell’Italia. Con queste misure sistemiche in un anno e mezzo sono stati posti 2,5 miliardi per il sostegno alla natalità ella famiglia e questo ha generato un indotto di 16 miliardi. Intendiamo continuare in questa direzione per garantire libertà per le donne e possibilità di crescita per tutta la nazione”.

Luci e ombre del lavoro femminile in Italia sono state evidenziate da un report dell’Ufficio studi di Confartigianato illustrato dal responsabile Enrico Quintavalle e da Licia Redolfi, dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombardia. Ne emerge che l’Italia è al primo posto in Europa per numero di imprenditrici e lavoratrici indipendenti, 1.610.000, ma ultima nella classifica Ue per tasso di occupazione femminile: 53,4% contro la media del 66,1%. E spicca in Europa per un altro record negativo: il maggior numero di giovani donne tra 25-34 anni, 938mila, che non si offrono sul mercato del lavoro. Tra il 2021 e il 2023, il tasso di occupazione delle donne è aumentato del 2,4% e sono cresciute del 4,8% le attività indipendenti femminili. Che si affermano anche nei campi più innovativi con un aumento, registrato dal 2018 al 2023, del 13,4% delle imprese nei settori digitali e un piccolo esercito di 28mila ‘pioniere’ nell’intelligenza artificiale. Ma le imprenditrici devono fare i conti con una serie di ostacoli: difficoltà di accesso al credito, un welfare che non le sostiene fino alla carenza di manodopera: nel 2023 è stato di difficile reperimento il 46% del personale, pari a 266mila lavoratori, richiesto dalle micro e piccole imprese guidate da donne.

Secondo il rapporto di Confartigianato, non va meglio sul fronte dell’impegno per ridurre le diseguaglianze di genere. Nel 2022 la spesa pubblica destinata a questo scopo, tra cui i fondi per l’imprenditorialità femminile, gli incentivi all’occupazione femminile e le misure di conciliazione vita-lavoro, è calata del 25,6% rispetto al 2021, pari a 1,4 miliardi in meno. Le speranze di recupero sono affidate all’aumento di stanziamenti previsti per il triennio 2024-2026 e agli interventi del Pnrr. Questi ultimi, però, mostrano ritardi di attuazione, in particolare per quanto riguarda gli asili nido: soltanto il 14,1% dei progetti sono stati aggiudicati.