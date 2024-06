10 Giugno 2024, h. 22:19 Notizie ANCoS – Confartigianato e ANCoS promuovono il Premio ‘Pietro Calabrese’ per i talenti della cultura, dello sport, del giornalismo

Un’altra edizione di successo per il Premio ‘Pietro Calabrese’ che, nel nome del maestro del giornalismo italiano, ha riunito il 6 giugno a Soriano nel Cimino (Viterbo) i protagonisti del mondo dello sport, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

A promuovere la manifestazione, giunta quest’anno alla 13° edizione, ANCoS aps, Associazione di promozione sociale, impegnata nella cooperazione internazionale, la cultura, il socio-sanitario e il restauro, in collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino e Confartigianato Imprese e con il patrocinio di Banca IFIS.

Presenti all’evento il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Segretario Generale Vincenzo Mamoli, il Segretario nazionale di ANCoS Fabio Menicacci il quale ha sottolineato: “Il nostro sostegno al Premio ‘Pietro Calabrese’ testimonia l’impegno per valorizzare la qualità professionale dei protagonisti del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, il loro contributo al progresso sociale e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese”.

“E proprio il talento, la competenza, ma anche la determinazione, il coraggio e l’inventiva sono i principi che hanno guidato Pietro Calabrese nel corso della sua carriera e sono i principi fondanti dell’intelligenza artigiana e dei valori che animano ogni giorno i nostri imprenditori associati – ha aggiunto il Presidente di Confartigianato, Marco Granelli – Per questa ragione, da anni sosteniamo il Premio Calabrese e il ricordo di un grande Maestro del giornalismo italiano che ha saputo trasmettere esperienza e valori ad ognuna delle personalità che oggi ricevono il premio a lui intitolato”.

“Donne e uomini – ha spiegato il giornalista Antonio Agnocchetti, ideatore e responsabile del Premio – che hanno collezionato successi e riconoscimenti, guadagnandosi un posto nel cuore degli italiani e scrivendo pagine importanti della storia del nostro Paese”.

Guarda la gallery fotografica del Premio ‘Pietro Calabrese’

Sul palco della manifestazione, condotta da Giuseppe Di Piazza, giornalista del Corriere della Sera, e da Valentina Caruso, giornalista di Sky Sport, sono salite per ricevere il riconoscimento prestigiose personalità come Monica Guerritore, attrice, regista, drammaturga, scrittrice, Commendatore della Repubblica per il merito profuso per le arti e per la cultura.

Il Premio Calabrese è stato consegnato anche al produttore cinematografico e discografico Domenico Procacci, al regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari, al chitarrista, arrangiatore e direttore d’orchestra Pinuccio Pirazzoli, allo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo Giancarlo Governi.

Per il mondo dello sport sono stati premiati il calciatore Leonardo Bonucci, per la straordinaria carriera ricca di trofei e nove scudetti, Marco Mezzaroma, Presidente di ‘Sport e Salute’,i direttori sportivi dell’Inter, Piero Ausilio, e del Bologna, Giovanni Sartori, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, Giancarlo Oddi, eccellente artefice dello storico scudetto della Lazio nel 1974.

Per il giornalismo, il ‘Premio Pietro Calabrese’ è andato a Daniele Dallera, responsabile sport del Corriere della Sera, a Monica Giandotti, conduttrice di programmi giornalistici Rai, a Guy Chiappaventi, inviato per la cronaca giudiziaria del Tg La7, a Camilla Mozzetti, cronista del Messaggero.

Premio alla memoria per il giornalista Ernesto Assante, storica firma de la Repubblica, tra i ‘giganti’ della critica musicale, e per Tommaso Maestrelli allenatore, leader e padre dell’incredibile Lazio del ’74, uno degli uomini di sport più amati di sempre, benvoluto da tutti e mai divisivo.