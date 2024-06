3 Giugno 2024, h. 13:42 Notizie SPORT – Confartigianato Sport ’conquista’ RiminiWellness con l’eccellenza di prodotti e servizi artigiani

Oltre 100mila persone hanno visitato la 18esima edizione di RiminiWellness, la manifestazione dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione che si è svolta alla Fiera di Rimini dal 30 maggio al 2 giugno. Protagonista con uno stand istituzionale Confartigianato Sport, la nuova sigla che rappresenta gli artigiani e le piccole imprese attivi nel settore.

E proprio 23 imprenditori associati a Confartigianato hanno esposto a RiminiWellness l’eccellenza dei loro prodotti: dalle biciclette e loro componenti, costruiti con cura sartoriale, alle attrezzature per il fitness, l’equitazione, il ballo, il pattinaggio, il trekking, la nautica e molti altri sport.

Secondo le rilevazioni di Confartigianato, nel settore dei prodotti e servizi per le attività sportive operano 25.118 micro e piccole imprese con 56.002 addetti.

Oltre a mettere in scena il meglio della produzione artigiana per lo sport, Confartigianato ha organizzato momenti di incontro, confronto e dibattito che hanno riscosso grande interesse da parte dei visitatori. In particolare, il 30 maggio, un convegno dal titolo “Riforma dello sport e nuovi adempimenti per le società sportive: gli strumenti di Confartigianato per imprenditori e professionisti”, promosso in collaborazione con Artigiansport e Confartigianato Imprese Piemonte orientale, nell’ambito del quale si è fatto il punto sulle sfide e le opportunità per i professionisti del wellness derivanti dalla riforma dello sport.

Il 1° giugno è stata la volta di una sessione di autodifesa antiviolenza per le donne, organizzata in collaborazione con il Movimento Donne Impresa e Confartigianato Bari. Lo stand istituzionale di Confartigianato Sport ha ospitato anche due giornate di consulenza per i professionisti del settore sport, curate da Confartigianato Imprese Piemonte orientale.