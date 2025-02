27 Febbraio 2025, h. 12:39 SPORT – A Bologna il workshop “Il nuovo mercato associativo dello sport”

Il cluster aggregativo di Confartigianato Sport, che raccoglie diverse realtà imprenditoriali appartenenti alla galassia delle categorie artigiane, si è riunito il 27 febbraio a Bologna, per presentare la Riforma dello sport, che ha cambiato in modo importante il diritto dello sport, soprattutto per quanto riguarda la situazione giuslavoristica dei collaboratori e degli sportivi, professionisti e dilettanti, delle Asd e delle società sportive.

Durante il workshop è stata presentata l’opportunità per imprese e associazioni sportive di accedere ai servizi offerti da Confartigianato e alla rappresentanza sindacale offerta dalla nuova sigla Artigiansport, oltre a tutti i riferimenti legali, fiscali e giuslavoristici che le imprese e le associazioni sportive devono rispettare. “Si tratta di un passaggio culturale e organizzativo molto importante, non privo di complessità, per cui Confartigianato si candida come partner delle imprese e associazioni sportive con la propria rete nazionale di professionisti e competenze. Una pluralità di soggetti su tutto il territorio nazionale che, insieme alle imprese, contribuiscono al benessere, alle attività sportive di base e allo sviluppo delle comunità locali di tutta Italia. Il settore sta vivendo un momento di forte cambiamento legislativo e il nostro obiettivo è quello di supportare le realtà sportive di base a lavorare nel rispetto del nuovo quadro normativo introdotto con la Riforma dello Sport”, ha dichiarato Paolo Manfredi, Responsabile di Confartigianato Sport, tra i relatori dell’evento con Renato Rolla, Presidente di Fapes-Artigiansport, Cristiana Massarenti, esperta di fiscalità delle società sportive, Federica La Porta e Simone Rea, consulenti del lavoro di Confartigianato Piemonte orientale.

Durante il workshop è stata presentata anche la presenza di Confartigianato Sport e Artigiansport al prossimo Rimini Wellness, la fiera del Wellness che si terrà a Rimini dal 30 maggio al 1 giugno prossimi, con un spazio aperto alle realtà associate e ai professionisti dello sport per svolgere attività sul palco dello spazio e per ricevere consulenza e check up organizzative grazie ai nostri professionisti.