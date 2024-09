30 Settembre 2024, h. 11:56 IMPRESE DEL VERDE – Le imprese di Confartigianato protagoniste al Flormart 2024 di Padova

Si è conclusa la fiera FLORMART 2024, uno degli eventi di riferimento per il settore florovivaistico e del verde, in programma a Padova Fiere dal 25 al 27 settembre scorsi. Confartigianato Imprese del Verde ha partecipato con uno stand istituzionale, rafforzando la propria presenza nel settore e creando opportunità di networking e confronto con aziende e professionisti del comparto.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stato il convegno organizzato il 26 settembre in collaborazione con Confartigianato Padova, dal titolo “Nuove specie per i giardini del futuro. Una sfida contro i cambiamenti climatici”. Il convegno ha esplorato il ruolo cruciale del verde urbano nella lotta ai cambiamenti climatici, analizzando come l’introduzione di nuove specie vegetali, possa trasformare i giardini e le aree verdi urbane in risorse fondamentali per la qualità della vita nei centri abitativi, non solo dal punto di vista estetico e ricreativo, ma anche ecologico.

Il convegno, nato dal protocollo d’intesa tra Confartigianato e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), ha sottolineato l’importanza di investire in innovazione e sostenibilità per rispondere a queste sfide globali.

Il valore dell’iniziativa è stato riconosciuto anche da importanti istituzioni del settore che hanno patrocinato l’evento, tra cui il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, la Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, la Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Padova, la Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Lombardia, e il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Milano, Monza-Brianza e Lodi.

Questa edizione di FLORMART ha rappresentato inoltre il primo appuntamento pubblico per il nuovo Consiglio Nazionale di Confartigianato Imprese del Verde, recentemente insediatosi, segnando l’inizio di un nuovo percorso strategico per l’associazione.