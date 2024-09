16 Settembre 2024, h. 19:17 IMPRESE DEL VERDE – Giancarlo Mannini nuovo Presidente di Confartigianato Imprese del verde

Il pistoiese Giancarlo Mannini è il nuovo Presidente di Confartigianato Imprese del Verde. Lo affiancheranno come vice Presidenti Marco Nigro (Lombardia) e Pietro Guadalupi (Puglia). Completano la squadra Cristian Cernera (Emilia Romagna), Orlando De Pra (Friuli – Venezia Giulia), Marco Miori (Trento) e Giuseppe Lumia (Veneto).

“Un grande ringraziamento alla Presidente uscente, Stefania Dal Maistro – ha dichiarato il Presidente Mannini – per l’egregio lavoro svolto nei quattro anni appena trascorsi. Sono stati anni intensi, talvolta difficili, ma la voglia di far crescere questa categoria è stata tanta. Non è un caso, infatti, se oggi Confartigianato Imprese del Verde partecipa regolarmente a molti tavoli di settore presso i Ministeri. Siamo senza dubbio un interlocutore riconosciuto, serio ed affidabile”.

Mannini ha poi illustrato il proprio programma di mandato: giungere ad una piena attuazione dell’art. 12 della Legge 154/2016 e, conseguentemente, dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2018 affinché il sistema camerale adotti procedure omogenee nel riconoscimento dei requisiti professionali delle imprese del settore; individuare un’unica piattaforma per il contratto di lavoro dei dipendenti delle imprese del settore; proseguire l’attività sindacale affinché sfalci e potature prodotti dalle imprese, su aree private, vengano classificati come rifiuti urbani; valorizzare la presenza della categoria nelle fiere di settore; organizzare percorsi formativi in tema di sostenibilità, come previsto anche dal protocollo d’intesa sottoscritto con il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria); contrastare l’abusivismo.