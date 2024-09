11 Settembre 2024, h. 18:56 TAXI – Emanuele Raffini rieletto alla presidenza di Confartigianato Taxi

Il trentino Emanuele Raffini è stato confermato per acclamazione alla guida di Confartigianato Taxi. Raffini sarà affiancato dai Vice Presidenti Francesco Vernazzano (Liguria) e Sylvia Bouyahia (Toscana).

A completare il Consiglio nazionale, con il compito di definire le linee politiche generali di azione della categoria, i Presidenti regionali Carlo Baglione (Piemonte), Giambattista Danieli (Veneto), Gianfranco Acquaviva (Lombardia), Sandro Modonutti (FVG) e Sonia Borioni (Marche).

Il programma di mandato del Presidente prevede tra le priorità la conclusione dell’iter di emanazione dei decreti attuativi su Rent, Foglio di servizio elettronico e Dpcm Piattaforme; la promozione di una sempre maggiore integrazione del trasporto pubblico non di linea con il trasporto pubblico di linea; la salvaguardia del regime delle licenze previsto dalla legge 21/1992; il favorire l’introduzione da parte delle pubbliche amministrazioni di servizi innovativi e sperimentali per intercettare le nuove forme di domanda in aree deboli o per ridurre la congestione da traffico; mantenere e rafforzare il regime fiscale delle accise, qualsiasi sia il combustibile utilizzato.

“Nel precedente mandato – ha detto Raffini – abbiamo operato con spirito di squadra e in stretta connessione con le altre categorie del trasporto persone mantenendo alta l’attenzione sulla tutela del servizio pubblico, dell’artigianato e della cooperazione. E’ mia intenzione proseguire su questa strada per rappresentare al meglio le istanze del settore in un futuro ricco di incognite ma anche di grandi sfide, in particolare quella dell’intelligenza artificiale”.