11 Settembre 2024, h. 19:06 AUTO-BUS OPERATOR – Daniele Rigato rimane al vertice di Confartigianato Auto-Bus Operator

Il veneto Daniele Rigato è stato confermato per acclamazione alla guida di Confartigianato Auto-Bus Operator. Rigato sarà affiancato dai Vice Presidenti Filippo Pallotta (Marche) e Luca Catella (Lombardia).

A completare il Consiglio nazionale, con il compito di definire le linee politiche generali di azione della categoria, i Presidenti regionali Eraldo Abbate (Piemonte), Federico Risoluti (Lazio), Franco Ferrini (Emilia Romagna), Guendalina Antoniazzi (Friuli Venezia Giulia), Hansjorg Thaler (Bolzano), Ivano Cappelli (Liguria), Paolo Maffei (Trento) e Roberto Casucci (Toscana).

Il programma di mandato del Presidente prevede tra le priorità di lavorare per rafforzare il legame tra formazione e lavoro e colmare il gap strutturale tra domanda e offerta; garantire a tutte le imprese del settore la possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali sui combustibili per autotrazione; proporre un piano pluriennale di incentivi dedicati alla sostituzione dei veicoli più inquinanti con veicoli nuovi di fabbrica; sostenere il progetto Mobility as a Service come concetto globale di mobilità integrata tra servizi pubblici e privati; ottenere un provvedimento nazionale che regolamenti in modo esaustivo ed uniforme l’accesso dei bus e delle vetture nelle città, nelle ZTL e ZTC; sviluppare politiche utili a garantire la più ampia concorrenza fra le imprese ai fini della partecipazione a gare di appalto.

“In questi quattro anni appena trascorsi – ha detto Rigato – abbiamo lavorato cercando di promuovere un’azione sindacale responsabile, a tutela di entrambe le componenti della categoria (autobus e vetture). Intendo proseguire in questa direzione, anche nel confronto costante con il settore taxi. E’ fondamentale trovare una sintesi tra le diverse anime; ci servirà per rafforzare la nostra credibilità nei confronti della politica e degli stakeholder. Ritengo strategico infine che prosegua il sistema di alleanze tra le associazioni nazionali maggiormente rappresentative.”.