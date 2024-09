13 Settembre 2024, h. 16:54 TESSILI – Moreno Vignolini confermato Presidente di Confartigianato Tessili

Il pratese Moreno Vignolini è stato confermato, per acclamazione, Presidente del Consiglio nazionale della categoria Tessili di Confartigianato. La squadra che lo aiuterà a portare avanti le istanze del comparto è composta da Federico Poletti (Emilia-Romagna) e Luca Corinaldesi (Marche) indicati, dal neoeletto Presidente, quali Vicepresidenti; completano la squadra Massimo Vielmi (Lombardia), Eros Cortese (Veneto), Rosario Tranfo (Calabria) e Danilo Alberto Rasero (Piemonte).

“Un consiglio rinnovato nel segno della continuità ma anche in proiezione al futuro – ha dichiarato il Presidente Vignolini – con l’inserimento in ruoli apicali anche di giovani figure. L’obiettivo è quello di trasformare le sfide in opportunità, tenendo conto del particolare momento che il tessile italiano sta vivendo, per il quale abbiamo già proposte al Governo per traghettare insieme le imprese verso la ripresa”.

Vignolini ha, poi, presentato il suo programma riassumendo quanto fatto nel precedente mandato ed indicando le nuove strategie che seguiranno alcuni driver cardini: dossier europei in materia di economia circolare, eco-design, EPR ed end of Waste, promozione e lo sviluppo delle imprese, valorizzazione delle filiere produttive, attenzione sulla formazione dei dipendenti, tutela delle produzioni Made in Italy.

Sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare Vignolini sottolinea: “Gli ultimi anni sono stati interessati da un’attenzione sempre crescente rivolta ad incentivare la sostenibilità e l’economia circolare, soprattutto nelle produzioni del settore della moda. Le normative, molto spesso provenienti dall’Europa, hanno bisogno di un occhio attento che possa andare nella direzione di valorizzare e tutelare le nostre produzioni, pertanto il costante confronto con uffici nazionali, del territorio ed europei, risulta uno dei punti cardine per poter raggiungere i nostri obiettivi”.

Vignolini ha, inoltre, evidenziato altri items, sia di mercato per identificare tendenze e segmenti promettenti, sia di sviluppo come l’innovazione di prodotto tramite l’uso di materiali sostenibili e tecnologie avanzate.

Vignolini punta anche sulla proposta di una formazione mirata per accompagnare i processi di cambiamento in atto attraverso la creazione di percorsi scolastici e post-scolastici che siano incentrati nel passaggio del “saper fare” artigiano e manifatturiero; l’assunzione nelle aziende di giovani ad alta scolarizzazione e specializzazione tecnica attraverso un abbattimento dei costi per l’assunzione, sviluppando il sistema dell’apprendistato, riconoscendo il ruolo formativo delle aziende e degli imprenditori, attraverso misure per abbattere i costi dei percorsi di affiancamento.

Infine sottolinea l’importanza della prosecuzione della lotta alla contraffazione con controlli più rigorosi e campagne di sensibilizzazione per educare i consumatori sui vantaggi dell’acquisto di prodotti autentici anche promuovendo il patrimonio culturale e la tradizione manifatturiera italiana sui mercati internazionali che può consolidarne il valore e l’unicità.